3 cvijeta koja se sade u oktobru, a donose predivno šarenilo na proljeće: Uspijeva i u saksiji, odlično za terase

Izvor: Francesca Leslie/Shutterstock

Jesen u bašti nije kraj, već početak sljedeće sezone boja. Oktobar je idealan trenutak da posadite proljećne lukovice i obezbijedite cvetanje već od marta, bez mnogo cimanja na proljeće. Zemlja je još uvijek blago topla, česte kiše pomažu ukorijenjavanje, a prirodna "hladna stratifikacija" tokom zime odradi ostatak posla.

Ako tražite najzahvalniji izbor za dvorište, terasu ili balkon, posadite tri provjerena cvijeta: narcise, ukrasni (gigantski) luk i grozdasti zumbul. Primjenjuje se jednostavno pravilo: lukovicu sadite duboko otprilike koliko je dva do tri puta viša od nje same, u zemlju koja ne zadržava vodu. Uz malo planiranja danas, na proljeće dobijate baštu koja izgleda kao da je uređivana nedeljama.

Narcis

Narcisi su sinonim za bezbrižno proljeće: otporni, mirisni i pouzdani i u dvorištu i u saksijama. Mjesto pod suncem ili u blago zasjenjenom dijelu bašte odgovara im savršeno, a ključ je u dobroj drenaži da se lukovice ne zadržavaju u mokroj zemlji. Prilikom sadnje, šiljati vrh obavezno okrenite nagore i nežno pritisnite zemlju oko lukovice kako bi izbacila vazdušne džepove. Prvo zalivanje je dovoljano da se započne ukorenjavanje. Narcisi posebno lijepo djeluju kada se sade u manjim “oblacima” i kada im društvo pravi niski plavi tepih od muskarija - a kombinacija podiže cijelo dvorište i odlično izgleda i na fotografijama. Poslije cvjetanja, dopustite lišću da prirodno požuti. Tako biljka vraća energiju u lukovicu i sljedeće godine cvjeta još bogatije. Ako volite prirodan, šumski izgled, pomešajte nekoliko sorti narcisa različitih visina i vremena cvjetanja, dobićete produženo cvjetanje tokom više nedjelja.

Narcisi

Izvor: Shutterstock

Ukrasni ili gigantski luk

Ukrasni luk najbolje uspijeva na punom suncu, u propusnoj zemlji, u teškim, glinovitim uslovima. Za visoke sorte, kao što su Allium giganteum ili hibridi s krupnim lopticama, idite i dublje nego inače - bolje dublje nego plitko, zbog stabilnosti cvjetne stabljike na vjetru. Sadite ih "u džepove" između viših trajnica i ukrasnih trava.

Ukrasni luk

Izvor: PHOTOGRAPHY IS ON/Shutterstock

Grozdasti zumbul

Grozdasti zumbul, sitan je, ali pravi spektakl kada se sadi u masama. Podnosi sunce i blagu sjenku i voli lagana, dobro drenirana zemljišta, zato je odličan izbor i za kamenjare i za ivice staza. Najlepši rezultat dobijete kada ga doslovno razbacaš, pa lukovice posadiš tamo gdje padnu; tako izbegavaš stroge linije i dobijaš prirodan, razigran tepih plavih grozdova. U saksijama slobodno zbij raspored za gušći efekat i kombinuje ga s narcisima niskog rasta.

Grozdasti zumbul

Izvor: Joe Kuis/Shutterstock

Tekst: Žena/ Lepa&Srećna