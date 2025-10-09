logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

3 cvijeta koja se sade u oktobru, a donose predivno šarenilo na proljeće: Uspijeva i u saksiji, odlično za terase

3 cvijeta koja se sade u oktobru, a donose predivno šarenilo na proljeće: Uspijeva i u saksiji, odlično za terase

Izvor mondo.ba Izvor Lepa i srećna
0

Ako tražite najzahvalniji izbor za dvorište, terasu ili balkon, posadite tri provjerena cvijeta: narcise, ukrasni (gigantski) luk i grozdasti zumbul.

3 cvijeta koja se sade u oktobru Izvor: Francesca Leslie/Shutterstock

Jesen u bašti nije kraj, već početak sljedeće sezone boja. Oktobar je idealan trenutak da posadite proljećne lukovice i obezbijedite cvetanje već od marta, bez mnogo cimanja na proljeće. Zemlja je još uvijek blago topla, česte kiše pomažu ukorijenjavanje, a prirodna "hladna stratifikacija" tokom zime odradi ostatak posla.

Ako tražite najzahvalniji izbor za dvorište, terasu ili balkon, posadite tri provjerena cvijeta: narcise, ukrasni (gigantski) luk i grozdasti zumbul. Primjenjuje se jednostavno pravilo: lukovicu sadite duboko otprilike koliko je dva do tri puta viša od nje same, u zemlju koja ne zadržava vodu. Uz malo planiranja danas, na proljeće dobijate baštu koja izgleda kao da je uređivana nedeljama.

Narcis

Narcisi su sinonim za bezbrižno proljeće: otporni, mirisni i pouzdani i u dvorištu i u saksijama. Mjesto pod suncem ili u blago zasjenjenom dijelu bašte odgovara im savršeno, a ključ je u dobroj drenaži da se lukovice ne zadržavaju u mokroj zemlji. Prilikom sadnje, šiljati vrh obavezno okrenite nagore i nežno pritisnite zemlju oko lukovice kako bi izbacila vazdušne džepove. Prvo zalivanje je dovoljano da se započne ukorenjavanje. Narcisi posebno lijepo djeluju kada se sade u manjim “oblacima” i kada im društvo pravi niski plavi tepih od muskarija - a kombinacija podiže cijelo dvorište i odlično izgleda i na fotografijama. Poslije cvjetanja, dopustite lišću da prirodno požuti. Tako biljka vraća energiju u lukovicu i sljedeće godine cvjeta još bogatije. Ako volite prirodan, šumski izgled, pomešajte nekoliko sorti narcisa različitih visina i vremena cvjetanja, dobićete produženo cvjetanje tokom više nedjelja.

Narcisi
Izvor: Shutterstock

Ukrasni ili gigantski luk

Ukrasni luk najbolje uspijeva na punom suncu, u propusnoj zemlji, u teškim, glinovitim uslovima. Za visoke sorte, kao što su Allium giganteum ili hibridi s krupnim lopticama, idite i dublje nego inače - bolje dublje nego plitko, zbog stabilnosti cvjetne stabljike na vjetru. Sadite ih "u džepove" između viših trajnica i ukrasnih trava.

Ukrasni luk
Izvor: PHOTOGRAPHY IS ON/Shutterstock

Grozdasti zumbul

Grozdasti zumbul, sitan je, ali pravi spektakl kada se sadi u masama. Podnosi sunce i blagu sjenku i voli lagana, dobro drenirana zemljišta, zato je odličan izbor i za kamenjare i za ivice staza. Najlepši rezultat dobijete kada ga doslovno razbacaš, pa lukovice posadiš tamo gdje padnu; tako izbegavaš stroge linije i dobijaš prirodan, razigran tepih plavih grozdova. U saksijama slobodno zbij raspored za gušći efekat i kombinuje ga s narcisima niskog rasta.

Grozdasti zumbul
Izvor: Joe Kuis/Shutterstock

Tekst: Žena/ Lepa&Srećna

Možda će vas zanimati

Tagovi

cvijeće bašta dvorište

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA