Kako da sačuvate begonije od zime: Savjeti za njegu cvijeća u u sobnim uslovima

Savjeti za njegu begonija - evo kada da ih unesete prije zime.
Begonije su među najomiljenijim baštenskim biljkama - ne samo zbog raskošnih cvjetova, već i zbog dekorativnog lišća koje unosi dinamiku u sjenovite dijelove vrta.
Tokom ljeta, begonije cvjetaju i bujaju, ali sa prvim mrazom dolazi trenutak kada ih treba zaštititi.
Umjesto da ih izgubite svake zime, naučite kako da ih pravilno prenesete u zatvoren prostor i negujete kao sobne biljke - tako ćete uživati u njihovoj ljepoti tokom cijele godine.
Priprema begonija za zimu: kada i kako ih unijeti u zatvoren prostor
Da bi begonije uspješno prezimile, važno je da ih prenesete pre nego što nastupi prvi jači mraz. Idealno vrijeme za unošenje je kada su spoljašnja i unutrašnja temperatura približne, jer to olakšava adaptaciju biljke na nove uslove.
Pregled biljke
Prije unošenja, pažljivo pregledajte biljke - provjerite da nema znakova bolesti, štetočina ili oštećenja. Kod saksijskih begonija, preporučuje se da ih izvadite iz saksije i proverite da li se nešto uvuklo kroz drenažne otvore.Izvor: Shutterstock
Pranje i zaštita
Blago operite listove i stabljike mlakom vodom, ostavite da se osuše, a zatim poprskajte cijelu biljku insekticidnim sapunom - uključujući gornju i donju stranu listova, zemlju i saksiju.
Prilagođavanje svjetlosti
Postavite biljku na mesto sa što sličnijim svetlosnim uslovima kao u bašti. To pomaže da se begonija lakše prilagodi i nastavi sa rastom.
Begonije koje se gaje zbog cvjetova: Elatior i srodne vrste
Begonije sa raskošnim cvjetovima, poput Elatior begonije (Begonia × hiemalis), preferiraju jako indirektno svetlo, ali mogu podnijeti i blago jutarnje sunce.Izvor: Shutterstock
Tokom zime:
- Održavajte zemlju ravnomerno vlažnom, ali smanjite količinu vode da biste izbjegli prezasićenost.
- U zatvorenom prostoru, biljke često postaju izdužene. Da biste podstakli bočno grananje, zalamajte vrhove izdanaka u jesen.
- Kada biljka dostigne željenu punoću, prestanite sa zalamanjem kako biste omogućili cvjetanje (ako već nije počelo).
- U proljeće, postepeno povećajte zalivanje i prihranjujte tečnim đubrivom u pola jačine, naizmenično sa zalivanjem.
Begonije koje se gaje zbog lišća: dekorativne vrste poput Begonia maculata
Begonije sa upečatljivim lišćem, kao što je Begonia maculata, zahtevaju svjetlo mesto bez direktnog sunca.Izvor: Shutterstock
Tokom zime:
- Zalivajte umjereno, održavajući zemlju blago vlažnom, ali dozvolite da se malo prosuši između zalivanja.
- Begonije vole visoku vlažnost vazduha, ali orošavanje se ne preporučuje. Umjesto toga, koristite ovlaživač vazduha i grupišite biljke radi boljeg mikroklimatskog efekta.
- Održavajte sobnu temperaturu između 19°C i 23°C.
- Ne iznosite biljke napolje dok noćne temperature ne pređu 13°C.
- Dodatni saveti za uspješno prezimljavanje
- Redovno pregledajte biljke tokom zime - pazite da li će se pojaviti znaci stresa, sušenja ili štetočina.
- Ne mijenjajte naglo uslove (svjetlost, temperatura, vlaga) jer to može izazvati šok.
Ako imate više begonija, razmislite o vođenju dnevnika nege - kada ste zalivali, prihranjivali, zalamali izdanke — kako biste pratili napredak i potrebe svake biljke.