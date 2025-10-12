Kako da sačuvate begonije od zime: Savjeti za njegu cvijeća u u sobnim uslovima

Savjeti za njegu begonija - evo kada da ih unesete prije zime.

Izvor: Shutterstock

Begonije su među najomiljenijim baštenskim biljkama - ne samo zbog raskošnih cvjetova, već i zbog dekorativnog lišća koje unosi dinamiku u sjenovite dijelove vrta.

Tokom ljeta, begonije cvjetaju i bujaju, ali sa prvim mrazom dolazi trenutak kada ih treba zaštititi.

Umjesto da ih izgubite svake zime, naučite kako da ih pravilno prenesete u zatvoren prostor i negujete kao sobne biljke - tako ćete uživati u njihovoj ljepoti tokom cijele godine.

Priprema begonija za zimu: kada i kako ih unijeti u zatvoren prostor

Da bi begonije uspješno prezimile, važno je da ih prenesete pre nego što nastupi prvi jači mraz. Idealno vrijeme za unošenje je kada su spoljašnja i unutrašnja temperatura približne, jer to olakšava adaptaciju biljke na nove uslove.

Pregled biljke

Prije unošenja, pažljivo pregledajte biljke - provjerite da nema znakova bolesti, štetočina ili oštećenja. Kod saksijskih begonija, preporučuje se da ih izvadite iz saksije i proverite da li se nešto uvuklo kroz drenažne otvore.

Izvor: Shutterstock

Pranje i zaštita

Blago operite listove i stabljike mlakom vodom, ostavite da se osuše, a zatim poprskajte cijelu biljku insekticidnim sapunom - uključujući gornju i donju stranu listova, zemlju i saksiju.

Prilagođavanje svjetlosti

Postavite biljku na mesto sa što sličnijim svetlosnim uslovima kao u bašti. To pomaže da se begonija lakše prilagodi i nastavi sa rastom.

Begonije koje se gaje zbog cvjetova: Elatior i srodne vrste

Begonije sa raskošnim cvjetovima, poput Elatior begonije (Begonia × hiemalis), preferiraju jako indirektno svetlo, ali mogu podnijeti i blago jutarnje sunce.

Izvor: Shutterstock

Tokom zime:

Održavajte zemlju ravnomerno vlažnom, ali smanjite količinu vode da biste izbjegli prezasićenost.

U zatvorenom prostoru, biljke često postaju izdužene. Da biste podstakli bočno grananje, zalamajte vrhove izdanaka u jesen.

Kada biljka dostigne željenu punoću, prestanite sa zalamanjem kako biste omogućili cvjetanje (ako već nije počelo).

U proljeće, postepeno povećajte zalivanje i prihranjujte tečnim đubrivom u pola jačine, naizmenično sa zalivanjem.

Begonije koje se gaje zbog lišća: dekorativne vrste poput Begonia maculata

Begonije sa upečatljivim lišćem, kao što je Begonia maculata, zahtevaju svjetlo mesto bez direktnog sunca.

Izvor: Shutterstock

Tokom zime:

Zalivajte umjereno, održavajući zemlju blago vlažnom, ali dozvolite da se malo prosuši između zalivanja.

Begonije vole visoku vlažnost vazduha, ali orošavanje se ne preporučuje. Umjesto toga, koristite ovlaživač vazduha i grupišite biljke radi boljeg mikroklimatskog efekta.

Održavajte sobnu temperaturu između 19°C i 23°C.

Ne iznosite biljke napolje dok noćne temperature ne pređu 13°C.

Dodatni saveti za uspješno prezimljavanje

Redovno pregledajte biljke tokom zime - pazite da li će se pojaviti znaci stresa, sušenja ili štetočina.

Ne mijenjajte naglo uslove (svjetlost, temperatura, vlaga) jer to može izazvati šok.

Ako imate više begonija, razmislite o vođenju dnevnika nege - kada ste zalivali, prihranjivali, zalamali izdanke — kako biste pratili napredak i potrebe svake biljke.