logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako da sačuvate begonije od zime: Savjeti za njegu cvijeća u u sobnim uslovima

Kako da sačuvate begonije od zime: Savjeti za njegu cvijeća u u sobnim uslovima

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Savjeti za njegu begonija - evo kada da ih unesete prije zime.

Kako sačuvati begonije od zime Izvor: Shutterstock

Begonije su među najomiljenijim baštenskim biljkama - ne samo zbog raskošnih cvjetova, već i zbog dekorativnog lišća koje unosi dinamiku u sjenovite dijelove vrta.

Tokom ljeta, begonije cvjetaju i bujaju, ali sa prvim mrazom dolazi trenutak kada ih treba zaštititi.

Umjesto da ih izgubite svake zime, naučite kako da ih pravilno prenesete u zatvoren prostor i negujete kao sobne biljke - tako ćete uživati u njihovoj ljepoti tokom cijele godine.

Priprema begonija za zimu: kada i kako ih unijeti u zatvoren prostor

Da bi begonije uspješno prezimile, važno je da ih prenesete pre nego što nastupi prvi jači mraz. Idealno vrijeme za unošenje je kada su spoljašnja i unutrašnja temperatura približne, jer to olakšava adaptaciju biljke na nove uslove.

Pregled biljke

Prije unošenja, pažljivo pregledajte biljke - provjerite da nema znakova bolesti, štetočina ili oštećenja. Kod saksijskih begonija, preporučuje se da ih izvadite iz saksije i proverite da li se nešto uvuklo kroz drenažne otvore.

Izvor: Shutterstock

Pranje i zaštita

Blago operite listove i stabljike mlakom vodom, ostavite da se osuše, a zatim poprskajte cijelu biljku insekticidnim sapunom - uključujući gornju i donju stranu listova, zemlju i saksiju.

Prilagođavanje svjetlosti

Postavite biljku na mesto sa što sličnijim svetlosnim uslovima kao u bašti. To pomaže da se begonija lakše prilagodi i nastavi sa rastom.

Begonije koje se gaje zbog cvjetova: Elatior i srodne vrste

Begonije sa raskošnim cvjetovima, poput Elatior begonije (Begonia × hiemalis), preferiraju jako indirektno svetlo, ali mogu podnijeti i blago jutarnje sunce.

Izvor: Shutterstock

Tokom zime:

  • Održavajte zemlju ravnomerno vlažnom, ali smanjite količinu vode da biste izbjegli prezasićenost.
  • U zatvorenom prostoru, biljke često postaju izdužene. Da biste podstakli bočno grananje, zalamajte vrhove izdanaka u jesen.
  • Kada biljka dostigne željenu punoću, prestanite sa zalamanjem kako biste omogućili cvjetanje (ako već nije počelo).
  • U proljeće, postepeno povećajte zalivanje i prihranjujte tečnim đubrivom u pola jačine, naizmenično sa zalivanjem.

Begonije koje se gaje zbog lišća: dekorativne vrste poput Begonia maculata

Begonije sa upečatljivim lišćem, kao što je Begonia maculata, zahtevaju svjetlo mesto bez direktnog sunca.

Izvor: Shutterstock

Tokom zime:

  • Zalivajte umjereno, održavajući zemlju blago vlažnom, ali dozvolite da se malo prosuši između zalivanja.
  • Begonije vole visoku vlažnost vazduha, ali orošavanje se ne preporučuje. Umjesto toga, koristite ovlaživač vazduha i grupišite biljke radi boljeg mikroklimatskog efekta.
  • Održavajte sobnu temperaturu između 19°C i 23°C.
  • Ne iznosite biljke napolje dok noćne temperature ne pređu 13°C.
  • Dodatni saveti za uspješno prezimljavanje
  • Redovno pregledajte biljke tokom zime - pazite da li će se pojaviti znaci stresa, sušenja ili štetočina.
  • Ne mijenjajte naglo uslove (svjetlost, temperatura, vlaga) jer to može izazvati šok.

Ako imate više begonija, razmislite o vođenju dnevnika nege - kada ste zalivali, prihranjivali, zalamali izdanke — kako biste pratili napredak i potrebe svake biljke. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

cvijeće biljke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA