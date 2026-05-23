Niste umorni, ali tijelo pamti svaku noć kada ste malo spavali: Evo koliko organizmu treba da se oporavi

Autor H.K. Izvor Sensa


Koliko vremena treba tijelu da se oporavi ako ste par noći loše spavali? Možda ne osjećate umor, ali posljedice se gomilaju.

Koliko je tijelu zaista potrebno da se oporavi od lošeg sna? Izvor: Shutterstock

Spavanje je ključno za zdravlje i imunitet, a tijelo i mozak obično počinju da se regenerišu prilično brzo nakon nekoliko noći lošeg sna,. Ipak, mnogo toga zavisi od toga koliko ste noći loše spavali, koliko je nedostatka sna bilo, koliko je stres hroničan, kao i od vaših godina, hormona i opšteg zdravlja.

Međutim, generalno važi sljedeće: Nakon jedne loše noći, tijelo može da nadoknadi većinu osnovnog umora nakon samo 1-2 kvalitetne noći sna. Nakon nekoliko uzastopnih noći lošeg sna (npr., nedjelja od 4-5 sati sna), nervnom sistemu može biti potrebno od nekoliko dana do nekoliko nedjelja da se potpuno smiri.

Zanimljivo je da osjećaj umora često nestaje brže od stvarnih posljedica nedostatka sna, ali mozak može ostati osjetljiviji na stres, anksioznost, razdražljivost i lošu koncentraciju neko vrijeme.

Istraživanja pokazuju da se nakon nedostatka sna povećava nivo kortizola (hormona stresa), slabi regulacija emocija, tijelo sporije regeneriše mišiće, hormone i imuni sistem, a nervni sistem ostaje u stanju povišene uzbune.

Mnogi ljudi misle da su "u redu" poslije nekoliko loših noći jer im tijela prelaze u neku vrstu adrenalinskog režima. Ali to nije pravi oporavak.

Evo šta najviše pomažete da se tijelo opravi poslije nespavanja:

  • nekoliko uzastopnih noći kvalitetnog sna
  • odlazak ranije u krevet
  • manje ekrana uveče
  • dnevna svjetlost ujutru
  • smireni nervni sistem
  • dovoljno proteina, magnezijuma i hidratacije
  • smanjenje stresa

Ali važno je znati još nešto: tijelu je mnogo teže da se regeneriše ako osoba dovoljno spava, ali ostaje u stanju hroničnog unutrašnjeg stresa. Ponekad problem nije samo količina sna, već činjenica da nervni sistem čak ni ne ulazi u pravilno stanje odmora noću. 

