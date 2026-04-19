Kratka dremka "jača" mozak: Stručnjaci otkrivaju najbolje vrijeme i dužinu sna (Anketa)

Iako se mnogi ljudi poslije kratkog dremanja tokom dana osjećaju omamljeno i posežu za još jednom kafom, istraživanja pokazuju da redovne dremke mogu da ojačaju mozak i poboljšaju njegovu efikasnost.

Izvor: PeopleImages/Shutterstock

Na pitanje da li su kratke dremke korisne za zdravlje, ne postoji definitivan odgovor. Njihov uticaj zavisi od individualnih predispozicija i zdravstvenog stanja. Ipak, u kontekstu poboljšanja pamćenja, naučnici ističu pozitivne efekte kratkog sna tokom dana.

Pregled studija iz 2021. godine, koji je obuhvatio odrasle osobe uzrasta od 20 do 73 godine, pokazao je da kratka dremka poboljšava kognitivne funkcije, uključujući koncentraciju, pamćenje i sposobnost obavljanja složenih zadataka. Štaviše, povoljan uticaj dremke na mozak može da traje i do dva sata nakon buđenja.

"Dremke su korisne za sve, ali posebno pomažu starijim osobama koje imaju problema sa spavanjem noću", komentariše Sara Mednik, doktorka kognitivnih nauka sa Univerziteta Kalifornije u Irvinu.

Istraživanja jasno pokazuju da dremke podržavaju izvršne funkcije i dugoročno pamćenje kod penizonera.

Koliko bi trebalo da traje dremka?

Stručnjaci se slažu da dužina dremke ima ključni značaj. Za mnoge je optimalna tzv. power nap dremka koja traje 20-30 minuta. Prema podacima klinike Klivlend, takvo trajanje sna poboljšava raspoloženje, budnost, refleks, kao i kratkoročno pamćenje i koncentraciju.

Osobe kojima je potreban duži odmor, mogu da se odluče za dremku koja traje 60-90 minuta. Takav san, prema istraživanjima objavljenim u časopisu Neurobiology of Learning and Memory, omogućava ulazak u fazu sporotalasnog sna, ključnu za regeneraciju, pamćenje i funkcionisanje imunog sistema.

Anketa Da li dremate preko dana? Redovno. 66.67% (4)

Nikad. 0% (0)

Ponekad. 33.33% (2) Povratak na glasanje Da li dremate preko dana? Redovno.

Nikad.

Ponekad. Glasaj Rezultati

S druge strane, druga istraživanja pokazuju da su osobe koje su nakon učenja dremale 90 minuta, bolje zapamtile informacije koje su im bile prenesene od onih koje su u tom periodu gledale film.

Dr Mednik preporučuje redovnost - najbolje je da odaberete kratku dremku (30 minuta) ili dužu (60-90 minuta) i uvedete je trajno u svakodnevnu rutinu, što će olakšati uspavljivanje tokom dana.

Najbolje vrijeme za dremku

Prema riječima stručnjakinje, optimalno vrijeme za dremku je šest do sedam sati nakon buđenja, dakle najčešće između 13 i 15 časova. Redovnost i odgovarajuće trajanje dremke mogu realno da utiču na poboljšanje pamćenja i koncentracije, podržavajući efikasnost kako na poslu, tako i u učenju.

(MONDO)