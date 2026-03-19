Budite se u 6, a ne spavate dovoljno? Evo šta to radi vašem tijelu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Ako ne spavate dovoljno ili vam san nije kvalitetan, a budite se u 6 ujutru, to može da ima ozbiljne posljedice.

Posljedice lošeg sna na zdravlje Izvor: Shutterstock/Elena Elisseeva

Stručnjak za spavanje i položaj tijela tokom sna, Džejms Lajnard, kaže za Metro da je uvriježeno mišljenje da nam je potrebno "magičnih osam sati sna". To, zapravo, nije tačno.

"Za većinu ljudi, osam sati je nerealno. Čak ni svaka peta osoba ne uspijeva da dostigne osam sati sna. Najvažnije je da se fokusirate na kvalitet sna, a ne na količinu. Ako imate kvalitetan san, ne bi trebalo da bude važno da li se budite u 6 ujutru ili spavate punih osam sati svake noći", kaže Džejms.

Ipak, ako konstantno spavate malo, san vam je lošeg kvaliteta i svakodnevno se budite u 6 ujutru, vaše tijelo će se vrlo brzo iscrpiti.

Dr Anita Radža navodi jasne znakove da vam rana jutra i svakodnevni put do posla ozbiljno narušavaju zdravlje.

Oslabljen imunitet

"Nedostatak sna može da bude veoma štetan po zdravlje. Da li ste znali da naše tijelo proizvodi proteine koji se zovu citokini i koji nas štite od infekcija i bolesti? Nedostatak sna znači i manju zaštitu putem citokina, što nas čini podložnijim infekcijama", kaže doktorka.

Citokini su signalni proteini koji pomažu u kontroli upala u organizmu. Kada dođemo u kontakt sa bakterijama ili virusima, oni omogućavaju imunom sistemu da reaguje, ali njihov višak može da izazove prekomjerne upale i autoimune bolesti.

Produktivnost i motivacija

"Loš san uzrokuje da između 23 i 45 odsto populacije svake godine izgubi više od dvije radne nedjelje produktivnosti. Umoran mozak je kao umoran mišić - ne može da izdrži 'maraton' dok se dovoljno ne odmori. San omogućava mozgu da se 'napuni' za sljedeći dan", kaže doktorka.

Gubitak pamćenja

"San pomaže da učvrstimo sjećanja, što znači da što bolje spavamo, veća je vjerovatnoća da ćemo ih zapamtiti. Kratkoročni efekat nesanice ili lošeg sna je zaboravnost, jer dolazi do blagog pada kognitivnih funkcija zbog umora mozga", kaže doktorka.

Fizičko zdravlje

Dugotrajan nedostatak sna može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih problema.

"Imamo dovoljno podataka da možemo reći da nedostatak sna dovodi do gojaznosti, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti", kaže doktorka.

Zašto dolazi do toga? Zato što negativno utiče na metabolizam šećera (glukoze) u organizmu.

Raspoloženje i mentalno zdravlje

"Kada ne spavamo dobro, nivo energije opada, a razdražljivost raste. Možemo da se probudimo umorni, zbunjeni i neraspoloženi, što utiče na učinak u školi ili na poslu", kaže doktorka.

Možda će vas zanimati

