Detoks sa sjevera: Napitak koji čisti organizam i jača imunitet mineralima

Izvor Sensa
Pravi se od biljke koja na ovim prostorima raste na svakom koraku.

U svijetu wellness napitaka, nova inspiracija smaragdne boje postepeno osvaja scenu, pravo iz skandinavskih šuma. A biljka koja je glavni sastojak raste na svakom koraku i na ovim prostorima. Nordijski latte donosi dašak svježine u svijet u kom je nekada dominirala matcha.

A šta je nordijski latte?

Nordijski latte se posljednjih mjeseci pojavio kao napitak koji morate probati. Poreklom sa sjevera, ovaj tamnozeleni napitak kao da u sebi nosi živu energiju skandinavskog pejzaža.

Nastao u duhu švedske kulture sporog i minimalističkog načina života, nordijski latte crpi svoj identitet iz jedne biljke sa brojnim koristima - koprive.

Sveprisutna u švedskim ruralnim krajevima, kopriva je dio i kulinarskog nasljeđa i tradicionalnog znanja, baš kao i kod nas.
I tamo se koristi u prolećnim čorbicama i domaćim čajevima, cijenjena zbog svog autentičnog karaktera i prirodnog ukusa. Nordijski latte reinterpretira tu tradiciju kroz savremenu estetiku, pretvarajući koprivu u fini, gotovo baršunasti prah koji se zatim miješa sa toplim mlekom ili biljnim napicima.

Na nepcima doživljaj podseća na vrt nakon kiše, na biljnu svježinu izbalansiranu kremastim, mlečnim bogatstvom. Više od običnog napitka, nordijski latte zapravo oličava skandinavski način života, gdje minimalizam i blagostanje koegzistiraju u savršenoj harmoniji.

Koje su prednosti nordijskog latte napitka od koprive

Među napicima koji spajaju ljepotu i prirodu, nordijski latte otkriva dobro čuvanu tajnu – neočekivane vrline koprive, koja je ključni sastojak. Iza njenog skromnog izgleda krije se bogatstvo esencijalnih minerala, poput gvožđa, kalcijuma i magnezijuma, koji doprinose zdravom imunitetu. Takođe je poznata po sadržaju vitamina, naročito A i C, koji doprinose prirodno blistavom tenu i osjećaju unutrašnje svežine.

Kopriva je dobro poznata i kao detoks biljka, posebno za bubrege. Bogata je flavonoidima (molekulima koji štite od oksidativnog stresa), što je značajno za vidno čistiju kožu otporniju na prevremeno starenje, piše Vogue France.

U nordijskoj tradiciji kopriva se često povezuje sa opštim balansom, tj. obnovljenom harmonijom između tijela i okruženja. Nordijski latte preuzima to nasljeđe i prevodi ga u moderan napitak koji je istovremeno i užitak i korist. Više od trenda, ovaj napitak slavi skandinavski način života sa jedinstvenim holističkim benefitima.

zadovoljna.rs/ Sensa  

