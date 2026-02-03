logo
Neskvik torta koju djeca obožavaju: Izdašna je, stabilna i odlično podnosi tešku dekoraciju od fondana

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Napravite izdašnu i stabilnu neskvik toru koja odlično podnosi tešku dekoraciju od fondana. Uz to djeca je obožavaju.

Neskvik torta recept Izvor: Shutterstock

Neskvik torta je jedna od onih sigurnih poslastica koje osvajaju na prvi zalogaj i nestaju sa stola brže nego što stignete da je cijelu isječete.

Izdašna, bogata i iznenađujuće lagana, podjednako je vole i djeca i odrasli, što je čini idealnim izborom za porodična slavlja i rođendane.

Zahvaljujući čvrstim, ali sočnim korama i stabilnom filu, ova torta odlično podnosi težinu dekoracije, pa je savršena podloga za fondan, figurice i bogato ukrašavanje bez straha da će izgubiti oblik.

Ono što je izdvaja od klasičnih čokoladnih deserata jeste savršeno izbalansiran ukus. Slatkoća neskvika i mekanih kora prijatno je presječena osvježavajućom, blago kiselkastom notom pavlake.

Upravo ta diskretna gorko-kisela nijansa daje joj posebnu dubinu i čini da svaki sljedeći zalogaj bude jednako primamljiv kao prvi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: torta

Porcije/Količina: 12–16 parčića

Vrijeme pripreme: 45 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata

Težina: lako

Sastojci:

  • Za 2 kore:

  • 6 jaja
  • 9 kašika šećera
  • 150 ml ulja
  • 1 prašak za pecivo
  • 150 g brašna
  • 150 g neskvika

  • Bijeli fil

  • 200 g kisele pavlake
  • 75 g šećera u prahu
  • 125 ml slatke pavlake
  • 2 vanilin šećera

  • Čokoladni fil sa neskvikom

  • 200 g kisele pavlake
  • 75 g šećera u prahu
  • 125 ml slatke pavlake
  • 75 g neskvika

Priprema:

1. korak: Priprema kora

Umutite bjelanca u čvrst snijeg, dodajte šećer postepeno, zatim žumanjca. Posebno pomiješajte brašno, neskvik i prašak za pecivo, pa lagano umiješajte u smjesu. Na kraju dodajte ulje i sjedinite. Pecite u velikom plehu od rerne obloženom papirom za pečenje na 200 stepeni. Presijecite koru na dva dijela ili jednostavno prije prečenja podijelite smjesu, pa svaku koru pecite posebno.

Savjet za još stabilniju tortu:

Nakon slaganja tortu ostavite u frižideru minimum 3-4 sata, a idealno preko noći. Filovi i kore će se lijepo stegnuti, pa će torta biti lakša za dekoraciju.

2. korak: Bijeli fil

Umutite slatku pavlaku, kiselu pavlaku, šećer u prahu i vanilin šećer dok ne dobijete lagan i čvrst fil.

3. korak: Čokoladni fil

Umutite slatku pavlaku, kiselu pavlaku i šećer u prahu, pa dodajte Neskvik i kratko mutite dok se fil potpuno ne ujednači.

4. korak: Slaganje torte

Na tacnu stavite prvu koru i ravnomjerno je premažite bijelim filom. Poklopite drugom korom, a zatim cijelu gornju površinu premažite čokoladnim Neskvik filom. Poravnajte špatulom i po želji dodatno ukrasite.

5. korak: Hlađenje

Za još ljepši izgled, prije serviranja tortu kratko ohladite u frižideru kako bi se filovi lijepo steglli i dobio uredan, čist presjek.

(Stvar ukusa/Mondo)

