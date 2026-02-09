Evo kako da napravite tiramisu bez jaja: Mekan je, kremast i spreman za manje od pola sata

Isprobajte recept za tiramisu bez jaja koji je spreman za manje od pola sata. Savršeno je mekan i kremast.
Tiramisu je jedan od onih deserata koji osvajaju na prvi zalogaj, kremast, blago sladak i aromatičan, sa savršenim kontrastom između piškota natopljenih kafom i svilenkastog krema.
Tradicionalno se priprema sa sirovim jajima, ali mnogi se brinu o bezbjednosti ili jednostavno žele jednostavniju verziju. Upravo zato postoji tiramisu bez jaja - brz, lagan i jednako ukusan.
Uz nekoliko osnovnih sastojaka i mali trik profi poslastičara za pravilno umakanje piškota, ovaj desert može da se pripremi za manje od pola sata, a rezultat je kremasta harmonija ukusa.
Idealan je za sve prilike, od porodične večere do elegantnog završetka svečanog obroka, a svaki sloj pruža savršen balans između blagog kremastog ukusa i intenzivne kafe.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: desert
Porcije/Količina: 6-8 porcija
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme hlađenja: 2-3 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 250 ml slatke pavlake
- 250 g krem sira
- 50 g šećera
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 1 šolja jake instant kafe
- 2 kašičice likera od kafe (opciono, izostavite ako će djeca jesti)
- oko 30 piškota
- kakao prah za posipanje
Priprema:
1. korak: Mućenje fila
Umutite pavlaku za šlag dok ne postane srednje čvrsta. U drugoj činiji, sjedinite krem sir, šećer i ekstrakt vanile dok ne dobijete glatku smjesu. Pažljivo umiješajte šlag u sirnu smjesu koristeći spatulu, laganim pokretima odozdo nagore. Po želji, možete još par minuta umutiti mikserom na niskoj brzini da se krem lijepo poveže.
2. korak: Umakanje keksa
U plitku posudu sipajte jaku kafu pomiješanu sa likerom. Piškote umačite jednu po jednu, vrlo kratko, dovoljno da upiju aromu kafe, ali da se ne raspadnu.
Posipajte kakao neposredno prije serviranja, tako će kakao ostati suv i lijepo kontrastirati sa kremom, a ne da upije vlagu.
3. korak: Redanje
U činiji za serviranje složite prvi red piškota, preko njih stavite pola količine krema. Zatim rasporedite drugi red piškota i premažite preostalim kremom. Po želji, krem možete oblikovati u ružice ili kuglice na vrhu.
4. korak: Hlađenje
Obilno pospite kakao prahom i stavite tiramisu u frižider da se hladi najmanje dva sata prije serviranja. Najbolji je ohlađen i rashlađen, kada su se svi ukusi lijepo sjedinili.