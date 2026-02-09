Evo kako da napravite tiramisu bez jaja: Mekan je, kremast i spreman za manje od pola sata

Isprobajte recept za tiramisu bez jaja koji je spreman za manje od pola sata. Savršeno je mekan i kremast.

Izvor: Shutterstock

Tiramisu je jedan od onih deserata koji osvajaju na prvi zalogaj, kremast, blago sladak i aromatičan, sa savršenim kontrastom između piškota natopljenih kafom i svilenkastog krema.

Tradicionalno se priprema sa sirovim jajima, ali mnogi se brinu o bezbjednosti ili jednostavno žele jednostavniju verziju. Upravo zato postoji tiramisu bez jaja - brz, lagan i jednako ukusan.

Uz nekoliko osnovnih sastojaka i mali trik profi poslastičara za pravilno umakanje piškota, ovaj desert može da se pripremi za manje od pola sata, a rezultat je kremasta harmonija ukusa.

Idealan je za sve prilike, od porodične večere do elegantnog završetka svečanog obroka, a svaki sloj pruža savršen balans između blagog kremastog ukusa i intenzivne kafe.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: desert

Porcije/Količina: 6-8 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme hlađenja: 2-3 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

250 ml slatke pavlake

250 g krem sira

50 g šećera

1 kašičica ekstrakta vanile

1 šolja jake instant kafe

2 kašičice likera od kafe (opciono, izostavite ako će djeca jesti)

oko 30 piškota

kakao prah za posipanje

Priprema:

1. korak: Mućenje fila

Umutite pavlaku za šlag dok ne postane srednje čvrsta. U drugoj činiji, sjedinite krem sir, šećer i ekstrakt vanile dok ne dobijete glatku smjesu. Pažljivo umiješajte šlag u sirnu smjesu koristeći spatulu, laganim pokretima odozdo nagore. Po želji, možete još par minuta umutiti mikserom na niskoj brzini da se krem lijepo poveže.

2. korak: Umakanje keksa

U plitku posudu sipajte jaku kafu pomiješanu sa likerom. Piškote umačite jednu po jednu, vrlo kratko, dovoljno da upiju aromu kafe, ali da se ne raspadnu.

Kakao treba da ostane suv: Posipajte kakao neposredno prije serviranja, tako će kakao ostati suv i lijepo kontrastirati sa kremom, a ne da upije vlagu.

3. korak: Redanje

U činiji za serviranje složite prvi red piškota, preko njih stavite pola količine krema. Zatim rasporedite drugi red piškota i premažite preostalim kremom. Po želji, krem možete oblikovati u ružice ili kuglice na vrhu.

4. korak: Hlađenje

Obilno pospite kakao prahom i stavite tiramisu u frižider da se hladi najmanje dva sata prije serviranja. Najbolji je ohlađen i rashlađen, kada su se svi ukusi lijepo sjedinili.