Najusamljenija kuća na svijetu: Mjesto koje su svi napustili, a u njoj ipak neko živi (VIDEO)

Kuća je potpuno opremljena za boravak i pravi je raj za one koji žele bijeg od svijeta.

Najusamljenija kuća na svetu nalazi se na malom, nenaseljenom ostrvu Elidej, smeštenom na jugu Islanda. Ostrvo je gotovo potpuno pusto i okruženo ledenim vodama, što ga čini teško dostupnim, ali i nevjerovatno privlačnim za ljubitelje izolacije i prirode.

Nekada je ostrvo bilo naseljeno. Nekoliko porodica živjelo je ovdje i bavilo se stočarstvom i ribolovom. Međutim, tokom tridesetih godina prošlog vijeka, stanovnici su se iselili i ostavili ostrvo prazno i zaboravljeno. Od tada je ostala samo jedna usamljena kuća, a ona je tokom godina postala predmet brojnih spekulacija i teorija zavjere o tome čija je i ko u njoj zaista boravi.

Jedna od poznatijih teorija, koju su prenijeli svjetski mediji, tvrdi da je kuću kupio anonimni milijarder, navodno kao sklonište u slučaju zombi apokalipse. Druga, podjednako intrigantna, ideja je da je vlasnica kuće poznata islandska pjevačica Bjerk. Istina je, međutim, da kuću koriste lovci za smještaj svojih članova tokom lovačke sezone.

Dolazak na ostrvo nije lak, jer nema pristaništa ni mosta koji vodi do kuće. Posjeta zahtijeva pravu malu avanturu. Potrebno je popeti se na ostrvo uz pomoć užeta za penjanje i proći kroz hladne, često nemirne vode. Uprkos tome, oni koji uspiju da stignu ovde, nagrađeni su nevjerovatnim pogledom na divlju prirodu, tišinom i osjećajem potpune izolacije od svijeta.

Kuća je u potpunosti opremljena za boravak. Posjeduje sve što je neophodno, od kuhinje i grijanja, do prostora za odmor i skladištenje hrane. Lovci koji je koriste, mogu da provedu nekoliko dana u ovom mirnom okruženju i uživaju u tišini, udaljeni od svakodnevnog stresa i gužve.

Za one koji maštaju o životu daleko od civilizacije, ostrvo Elidej i njegova usamljena kuća predstavljaju pravu fantaziju. Ovo je mjesto gde čovjek može potpuno da se poveže s prirodom i zaboravi na sve gradske brige, barem na kratko.

