Sve više porodica u Srbiji bira modularne kuće zbog povoljne cijene, brzine gradnje i energetske efikasnosti. Saznajte koliko koštaju, koliko zemljišta je potrebno i zašto su izdržljive i praktične.

Izvor: Pamela Brick/Shutterstock

Modularne kuće postale su sve popularnije u Srbiji i sve više porodica bira ovaj tip gradnje zbog povoljne cijene, brzine izgradnje i energetske efikasnosti. Za razliku od klasičnih kuća koje zahtjevaju mjesece ili čak godine da budu potpuno završene, modularne kuće mogu biti spremne za useljenje za samo nekoliko nedjelja. Ovo ih čini idealnim rješenjem za savremeni način života, ali i za one koji žele brzu i sigurnu investiciju.

Koliko koštaju modularne kuće?

Cijena modularnih kuća u Srbiji zavisi od veličine, kvaliteta materijala i opreme. U sivoj fazi, kvadratni metar košta od oko 450 evra, dok kuće “ključ u ruke” koštaju oko 500 evra po kvadratu. To znači da vikendica od 35 m² može da košta oko 17.500 evra, dok objekat od 100 m² može iznositi oko 50.000 evra. U poređenju sa tradicionalnom gradnjom, modularne kuće su značajno povoljnije, a prednosti se ne završavaju samo na cijeni.

Koliko zemljišta je potrebno?

Za montažu modularne kuće potrebno je obezbjediti čvrstu betonsku podlogu dimenzija 25–30 cm visine i najmanje 30 cm širine sa svake strane objekta. Sam proces montaže obično traje samo nekoliko dana, dok je kuća gotova za mjesec dana. Brzina gradnje i jednostavnost pripreme zemljišta čine modularne kuće praktičnim rješenjem za vikendice, kuće za odmor ili stalno stanovanje.

Izdržljivost i sigurnost

Modularne kuće su testirane i pokazale su otpornost na zemljotrese do 9 stepeni Rihtera, što ih čini sigurnom i dugoročnom investicijom. Uz pravilno održavanje, mogu trajati decenijama, pružajući komfor i sigurnost bez kompromisa po pitanju kvaliteta.

Pogledajte neke od modela modularnih kuća:

Vidi opis Modularne kuće su sve popularnije, a jeftine: Evo koliko zaista koštaju i zašto svi žele ovakvu gradnju Modularna kuća Modularna kuća Modularna kuća Modularna kuća Modularna kuća Modularna kuća Modularna kuća Modularna kuća Modularna kuća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Maksim Safaniuk/Shutterstock Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: aaddyy/shutterstock Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: TANYARICO/Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Pamela Brick/Shutterstock Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Evgeniy Vasilev/Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Alexphot/Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Evgeniy Vasilev/Shutterstock Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: 4level/Shutterstock Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Maksim Safaniuk/Shutterstock Br. slika: 9 9 / 9 AD

Prednosti modularnih kuća

Brza gradnja: gotove kuće za samo mjesec dana.

gotove kuće za samo mjesec dana. Niži troškovi: cijena po kvadratu niža nego kod tradicionalne gradnje.

cijena po kvadratu niža nego kod tradicionalne gradnje. Energetska efikasnost: bolja izolacija smanjuje troškove grijanja i hlađenja.

bolja izolacija smanjuje troškove grijanja i hlađenja. Fleksibilnost dizajna: moguće je prilagoditi raspored i izgled prema željama.

moguće je prilagoditi raspored i izgled prema željama. Ekološki prihvatljive: manje otpada tokom izgradnje u poređenju sa klasičnom gradnjom.

Na šta treba obratiti pažnju

Neki modeli imaju ograničene mogućnosti prilagođavanja, a kvalitet materijala može varirati od proizvođača do proizvođača. Takođe, za montažu je potrebna odgovarajuća infrastruktura i dostupnost zemljišta, što može biti ograničavajući faktor.