logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Modularne kuće su sve popularnije, a jeftine: Evo koliko zaista koštaju i zašto svi žele ovakvu gradnju

Modularne kuće su sve popularnije, a jeftine: Evo koliko zaista koštaju i zašto svi žele ovakvu gradnju

Izvor mondo.ba Izvor Lepa i srećna
0

Sve više porodica u Srbiji bira modularne kuće zbog povoljne cijene, brzine gradnje i energetske efikasnosti. Saznajte koliko koštaju, koliko zemljišta je potrebno i zašto su izdržljive i praktične.

Šta su modularne kuće i koliko koštaju Izvor: Pamela Brick/Shutterstock

Modularne kuće postale su sve popularnije u Srbiji i sve više porodica bira ovaj tip gradnje zbog povoljne cijene, brzine izgradnje i energetske efikasnosti. Za razliku od klasičnih kuća koje zahtjevaju mjesece ili čak godine da budu potpuno završene, modularne kuće mogu biti spremne za useljenje za samo nekoliko nedjelja. Ovo ih čini idealnim rješenjem za savremeni način života, ali i za one koji žele brzu i sigurnu investiciju.

Koliko koštaju modularne kuće?

Cijena modularnih kuća u Srbiji zavisi od veličine, kvaliteta materijala i opreme. U sivoj fazi, kvadratni metar košta od oko 450 evra, dok kuće “ključ u ruke” koštaju oko 500 evra po kvadratu. To znači da vikendica od 35 m² može da košta oko 17.500 evra, dok objekat od 100 m² može iznositi oko 50.000 evra. U poređenju sa tradicionalnom gradnjom, modularne kuće su značajno povoljnije, a prednosti se ne završavaju samo na cijeni.

Koliko zemljišta je potrebno?

Za montažu modularne kuće potrebno je obezbjediti čvrstu betonsku podlogu dimenzija 25–30 cm visine i najmanje 30 cm širine sa svake strane objekta. Sam proces montaže obično traje samo nekoliko dana, dok je kuća gotova za mjesec dana. Brzina gradnje i jednostavnost pripreme zemljišta čine modularne kuće praktičnim rješenjem za vikendice, kuće za odmor ili stalno stanovanje.

Izdržljivost i sigurnost

Modularne kuće su testirane i pokazale su otpornost na zemljotrese do 9 stepeni Rihtera, što ih čini sigurnom i dugoročnom investicijom. Uz pravilno održavanje, mogu trajati decenijama, pružajući komfor i sigurnost bez kompromisa po pitanju kvaliteta.

Pogledajte neke od modela modularnih kuća:

Prednosti modularnih kuća

  • Brza gradnja: gotove kuće za samo mjesec dana.
  • Niži troškovi: cijena po kvadratu niža nego kod tradicionalne gradnje.
  • Energetska efikasnost: bolja izolacija smanjuje troškove grijanja i hlađenja.
  • Fleksibilnost dizajna: moguće je prilagoditi raspored i izgled prema željama.
  • Ekološki prihvatljive: manje otpada tokom izgradnje u poređenju sa klasičnom gradnjom.

Na šta treba obratiti pažnju

Neki modeli imaju ograničene mogućnosti prilagođavanja, a kvalitet materijala može varirati od proizvođača do proizvođača. Takođe, za montažu je potrebna odgovarajuća infrastruktura i dostupnost zemljišta, što može biti ograničavajući faktor.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kuća gradnja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA