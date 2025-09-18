Planula porodična kuća u Lončarima: U požaru stradala starija žena

Starija žena čiji je inicijali C. R. jutros je smrtno stradala u požaru u porodičnoj kući u Lončarima, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Izvor: Shutterstock

Požar u kojem je smrtno stradalo jedno lice prijavljen je policiji u Pelagićevu u 6.05 časova.

Požar su lokalizovali pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Šamac.

U toku je uviđaj na licu mjesta koji vrše pripadnici Policijske uprave Bijeljina i vještak za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara MUP-a Republike Srpske, a rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

(MONDO/Srna)