logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Planula porodična kuća u Lončarima: U požaru stradala starija žena

Planula porodična kuća u Lončarima: U požaru stradala starija žena

Autor Nikolina Damjanić
0

Starija žena čiji je inicijali C. R. jutros je smrtno stradala u požaru u porodičnoj kući u Lončarima, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

Požar u kojem je smrtno stradalo jedno lice prijavljen je policiji u Pelagićevu u 6.05 časova.

Požar su lokalizovali pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Šamac.

U toku je uviđaj na licu mjesta koji vrše pripadnici Policijske uprave Bijeljina i vještak za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara MUP-a Republike Srpske, a rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

(MONDO/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

požar kuća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ