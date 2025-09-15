Veliki požar u Hrvatskoj: Gori fabrika stolarije

Brojni vatrogasci gase požar u proizvodnim halama fabrike stolarije "Vindor" u mjestu Buk, nedaleko od Pleternice u Požeško-slavonskoj županiji, potvrdila je policija.
"Požar je izbio oko 15.00 časova. Gašenje je u toku, slijedi kriminalistička istraga", saopšteno je iz policije.
Lokalni mediji javili su da je, sudeći prema situaciji na terenu, šteta velika.
Župan Požeško-slavonske županiije Antonija Jozić izrazila je nadu da se vatra neće proširiti na okolne objekte, odnosno porodične kuće.
Riječ je o fabrici koja proizvodi vrata i prozore poznatoj u ovom dijelu Slavonije.
(Srna)