Veliki požar u Hrvatskoj: Gori fabrika stolarije

Brojni vatrogasci gase požar u proizvodnim halama fabrike stolarije "Vindor" u mjestu Buk, nedaleko od Pleternice u Požeško-slavonskoj županiji, potvrdila je policija.

"Požar je izbio oko 15.00 časova. Gašenje je u toku, slijedi kriminalistička istraga", saopšteno je iz policije.

Lokalni mediji javili su da je, sudeći prema situaciji na terenu, šteta velika.

Župan Požeško-slavonske županiije Antonija Jozić izrazila je nadu da se vatra neće proširiti na okolne objekte, odnosno porodične kuće.

Riječ je o fabrici koja proizvodi vrata i prozore poznatoj u ovom dijelu Slavonije.

