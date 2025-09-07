Veliki požar kod Kočana: Četiri vatrogasca povrijeđena u fabrici slatkiša (VIDEO)

Najmanje četiri vatrogasca povrijeđena su dok su pokušavala da stave vatru pod kontrolu u velikom požaru koji je izbio u fabrici slatkiša "Makprogres" u Vinici kod Kočana u Sjevernoj Makedoniji.

Izvor: Screenshot

Vatrogasci iz Štipa, Kočana i Svetog Nikole našli su se u dramatičnoj situaciji nakon što su se zaglavili u rastopljenom šećeru iz fabrike u Vinici poznatoj po brendu "Vinčini", prenose mediji.

Nezvanično, neki od povrijeđenih su vatrogasci koji su pokušavali da izvuku svoje kolege iz plamena.

Gradonačelnik Vinice zatražio je dodatnu pomoć od susednih opština u gašenju požara.

U operaciji su uključene ekipe iz Kočana i Makedonske Kamenice, kao i vatrogasci iz Štipa.

Na licu mesta su i policija i kola hitne pomoći.

Mediji prenose da je situacija ozbiljna i da traje borba sa požarom koji je izbio sinoć.