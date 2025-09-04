Veliki požar zahvatio pragove pruge: Zaustavljeni vozovi između Zaječara i Negotina

Željeznički saobraćaj između Zaječara i Negotina u prekidu je zbog požara koji je danas izbio u blizini pruge u Brusniku i oštetio oko 400 pragova, saopštilo je Javno preduzeće Infrastruktura Železnice Srbije.

Izvor: Infrastruktura Železnice Srbije

Požar se tokom popodneva proširio i na željezničku infrastrukturu, pa je u stanici Brusnik vatra zahvatila četiri stanična kolosijeka, a izgorjelo je oko 400 pragova na kolosijecima i skretnicama.

Prema informacijama dežurnog željezničkog osoblja na terenu, požar je veliki, a vatrogasne jedinice su na mjestu požara i angažovani su prioritetno da spriječe širenje vatre na okolne kuće i druge objekte.

Mjestu požara na pruzi trenutno je nemoguće prići.

U saopštenju se ističe da se svaki požar u blizini pruge veoma brzo proširi na željezničku infrastrukturu, ali da je zahvaljujući pravovremenoj intervenciji dežurnih željezničara spriječena moguća veća nesreća na pruzi.

Ovo nije prvi požar u Brusniku tokom ljeta koji je zahvatio prugu i pragove.

Prije četiri dana na relaciji Brusnik-Tabanovačka reka, vatra iz okolnog rastinja zahvatila je prugu i tom prilikom je izgorjelo tridesetak pragova, a železnički saobraćaj je bio u prekidu oko četiri i po sata.

U prethodnih pet dana požari pored pruge zahvatili su prugu između Male Krsne i Požarevca, kada je izgorjelo tridesetak pragova, dok je u Bukarevcu na dva kolosijeka izgorjelo ili oštećeno u požaru oko 260 pragova.

Infrastruktura železnice Srbije i ovaj put upozorava da se ne pali vatra u blizini pruge, jer se požar veoma brzo širi na kolosek, pragove i železničke infrastrukture, a posledice nesreća koje se u takvim situacijama mogu dogoditi su nesagledive.

SRNA