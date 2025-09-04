logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki požar zahvatio pragove pruge: Zaustavljeni vozovi između Zaječara i Negotina

Veliki požar zahvatio pragove pruge: Zaustavljeni vozovi između Zaječara i Negotina

Autor Dušan Volaš
0

Željeznički saobraćaj između Zaječara i Negotina u prekidu je zbog požara koji je danas izbio u blizini pruge u Brusniku i oštetio oko 400 pragova, saopštilo je Javno preduzeće Infrastruktura Železnice Srbije.

Veliki požar zahvatio pragove pruge: Zaustavljeni vozovi između Zaječara i Negotina Izvor: Infrastruktura Železnice Srbije

Požar se tokom popodneva proširio i na željezničku infrastrukturu, pa je u stanici Brusnik vatra zahvatila četiri stanična kolosijeka, a izgorjelo je oko 400 pragova na kolosijecima i skretnicama.

Prema informacijama dežurnog željezničkog osoblja na terenu, požar je veliki, a vatrogasne jedinice su na mjestu požara i angažovani su prioritetno da spriječe širenje vatre na okolne kuće i druge objekte.

Mjestu požara na pruzi trenutno je nemoguće prići.

U saopštenju se ističe da se svaki požar u blizini pruge veoma brzo proširi na željezničku infrastrukturu, ali da je zahvaljujući pravovremenoj intervenciji dežurnih željezničara spriječena moguća veća nesreća na pruzi.

Ovo nije prvi požar u Brusniku tokom ljeta koji je zahvatio prugu i pragove.

Prije četiri dana na relaciji Brusnik-Tabanovačka reka, vatra iz okolnog rastinja zahvatila je prugu i tom prilikom je izgorjelo tridesetak pragova, a železnički saobraćaj je bio u prekidu oko četiri i po sata.

U prethodnih pet dana požari pored pruge zahvatili su prugu između Male Krsne i Požarevca, kada je izgorjelo tridesetak pragova, dok je u Bukarevcu na dva kolosijeka izgorjelo ili oštećeno u požaru oko 260 pragova.

Infrastruktura železnice Srbije i ovaj put upozorava da se ne pali vatra u blizini pruge, jer se požar veoma brzo širi na kolosek, pragove i železničke infrastrukture, a posledice nesreća koje se u takvim situacijama mogu dogoditi su nesagledive.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

požar Srbija pruga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ