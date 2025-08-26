logo
Novi požari širom Grčke: Pojavili se novi snimci, građanima i turistima stiglo upozorenje (Video)

Novi požari širom Grčke: Pojavili se novi snimci, građanima i turistima stiglo upozorenje (Video)

Autor Aleksandar Blagić
Veliki požari nastavljaju da bjesne širom Grčke.

Novi požari širom Grčke Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia

Iako se ljetnja sezona polako završava i s tim dolazi postepeni pad temperature, požari nastavljaju da bjesne širom Grčke, piše "Prototema". Požar u Peaniji je lokalizovan pa ugašen za svega 45 minuta prema navodima grčkog lista.

Zbog više požara bio je obustavljen i saobraćaj u Bulevaru Paleopanagias. Bila je poslata i poruka putem sistema 112 građanima i turistima kako bi ostali u pripavnosti.

Na Atici je trenutno mobilisan veliki broj vatrogasaca. Njih 167 sa 48 vozila dejstvuje u Peaniji uz četiri pešadijske jedinice grčke vojske, dobrovoljce, četiri aviona i četiri helikoptera.

Požari su takođe prisutni i u šumskim oblastima poput Paleopanagije i u istočnoj Atici. Nije poznato da li ima povrijeđenih.

