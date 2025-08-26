Španija proglasila "zone katastrofe" zbog požara i poplava širom zemlje (VIDEO)

Savjet ministara Španije danas je proglasio zone katastrofe za sva područja koja su u prethodna tri mjeseca pogođena klimatskim promjenama, uključujući šumske požare i poplave.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kabinet španskog premijera Pedra Sančesa odobrio je proglašenje područja pogođenih vanrednim stanjem u 16 ​​od 17 autonomnih zajednica, prenose španski "El pais".

A large forest fire is burning in Cenes de la Vega, Granada Province, Spain pic.twitter.com/PK07kvTkqf — Global update⚡⚡⚡️️️ (@kunju_anoo45130)August 26, 2025

Ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska izjavio je da su ove vanredne situacije najgore katastrofe posljednjih godina i da je Vlada pristala da omogući pogođenima da zatraže pomoć na koju imaju pravo po zakonu.

Prema najnovijim podacima Evropskog sistema za informacije, u šumskim požarima u Španiji uništeno je 411.315 hektara, što je više nego 2022. godine, koja se smatrala najgorom, kada je izgorjelo 306.555 hektara.

