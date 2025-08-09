Srušio se avion kod Valensije: Ima mrtvih, strašan snimak sa mjesta nesreće (Video)

U padu aviona kod Valensije poginule su dvije osobe.
Najmanje dvije osobe poginule su u padu malog aviona u Španiji.
Kako prenosi "Cadena", nesreća se dogodila u mestu Pontpn de Rekena (Valensija) oko 11.30 po lokalnom vremenu.
Efectivos del Consorcio de Bomberos de València se han movilizado a las 11:24 h a un accidente de avioneta en el Pontón, Requena, actuando una dotación de bomberos y sargento de Requena, un coordinador forestal y un oficial del Consorcio.— La Noción (@LaNocion)August 9, 2025
Vatrogasci su brzo stigli na lice mjesta i uspjeli da ugase požar koji je izbio nakon pada aviona.
Tačan uzrok nesreće još uvijek nije poznat, a Civilna garda je pokrenula istragu o ovom incidentu.