logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srušio se avion kod Valensije: Ima mrtvih, strašan snimak sa mjesta nesreće (Video)

Srušio se avion kod Valensije: Ima mrtvih, strašan snimak sa mjesta nesreće (Video)

Autor Nevena Davidović
0

U padu aviona kod Valensije poginule su dvije osobe.

Srušio se avion kod Valensije Izvor: x/printscreen/@LaNocion

Najmanje dvije osobe poginule su u padu malog aviona u Španiji.

Kako prenosi "Cadena", nesreća se dogodila u mestu Pontpn de Rekena (Valensija) oko 11.30 po lokalnom vremenu.

Vatrogasci su brzo stigli na lice mjesta i uspjeli da ugase požar koji je izbio nakon pada aviona.

Tačan uzrok nesreće još uvijek nije poznat, a Civilna garda je pokrenula istragu o ovom incidentu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pad aviona Španija Valensija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ