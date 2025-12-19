Tri pijana vozača izazvala saobraćajke u Banjaluci, jedan pozitivan i na drogu

Na području Banjaluke tokom jučerašnjeg dana evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda, a u tri slučaja utvrđeno je da su vozači upravljali vozilima pod dejstvom alkohola, zbog čega su uhapšeni.

Izvor: MUP RS

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, policijski službenici su oko 14.15 časova uhapsili M.L. iz Banjaluke, koji je upravljajući putničkim vozilom marke „Renault“ učestvovao u saobraćajnoj nesreći. Alkotestiranjem je kod ovog vozača utvrđeno 2,42 g/kg alkohola u organizmu.

"Oko 21.20 časova lišeno je slobode i lice G.M. iz Banjaluke, koje je upravljajući vozilom marke „Peugeot“ učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. Kod njega je utvrđeno prisustvo alkohola od 2,05 g/kg", navodi se u saopštenju.

Takođe, policijski službenici su uhapsili i S.Č. iz Banjaluke, koje je upravljajući putničkim vozilom marke „VW“ učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. Ispitivanjem je utvrđeno 2,14 g/kg alkohola u organizmu, kao i prisustvo opojne droge kokain.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaje na licima mjesta saobraćajnih nezgoda, a nakon kompletiranja dokumentacije protiv navedenih vozača biće pokrenuti prekršajni postupci.

(Mondo)