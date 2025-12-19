Tri pijana vozača izazvala saobraćajke u Banjaluci, jedan pozitivan i na drogu

Na području Banjaluke tokom jučerašnjeg dana evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda, a u tri slučaja utvrđeno je da su vozači upravljali vozilima pod dejstvom alkohola, zbog čega su uhapšeni.
Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, policijski službenici su oko 14.15 časova uhapsili M.L. iz Banjaluke, koji je upravljajući putničkim vozilom marke „Renault“ učestvovao u saobraćajnoj nesreći. Alkotestiranjem je kod ovog vozača utvrđeno 2,42 g/kg alkohola u organizmu.
"Oko 21.20 časova lišeno je slobode i lice G.M. iz Banjaluke, koje je upravljajući vozilom marke „Peugeot“ učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. Kod njega je utvrđeno prisustvo alkohola od 2,05 g/kg", navodi se u saopštenju.
Takođe, policijski službenici su uhapsili i S.Č. iz Banjaluke, koje je upravljajući putničkim vozilom marke „VW“ učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. Ispitivanjem je utvrđeno 2,14 g/kg alkohola u organizmu, kao i prisustvo opojne droge kokain.
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaje na licima mjesta saobraćajnih nezgoda, a nakon kompletiranja dokumentacije protiv navedenih vozača biće pokrenuti prekršajni postupci.
