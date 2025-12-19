logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tri pijana vozača izazvala saobraćajke u Banjaluci, jedan pozitivan i na drogu

Tri pijana vozača izazvala saobraćajke u Banjaluci, jedan pozitivan i na drogu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Na području Banjaluke tokom jučerašnjeg dana evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda, a u tri slučaja utvrđeno je da su vozači upravljali vozilima pod dejstvom alkohola, zbog čega su uhapšeni.

Srn2024-11-15_1020866_2.jpg Izvor: MUP RS

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, policijski službenici su oko 14.15 časova uhapsili M.L. iz Banjaluke, koji je upravljajući putničkim vozilom marke „Renault“ učestvovao u saobraćajnoj nesreći. Alkotestiranjem je kod ovog vozača utvrđeno 2,42 g/kg alkohola u organizmu.

"Oko 21.20 časova lišeno je slobode i lice G.M. iz Banjaluke, koje je upravljajući vozilom marke „Peugeot“ učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. Kod njega je utvrđeno prisustvo alkohola od 2,05 g/kg", navodi se u saopštenju.

Takođe, policijski službenici su uhapsili i S.Č. iz Banjaluke, koje je upravljajući putničkim vozilom marke „VW“ učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. Ispitivanjem je utvrđeno 2,14 g/kg alkohola u organizmu, kao i prisustvo opojne droge kokain.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaje na licima mjesta saobraćajnih nezgoda, a nakon kompletiranja dokumentacije protiv navedenih vozača biće pokrenuti prekršajni postupci.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća alkohol Banjaluka hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ