Španija zatvorila plažu zbog najezde morskih stvorenja: Turisti ne smiju u vodu

Uzbuna na plaži u Španiji zbog pojave plavog zmaja.

Izvor: Mulevich/Shutterstock

Vrućine koje su ovog ljeta pogodile Andaluziju u Španiji dovele su do toga da se različite vrste morskih stvorenja pojavljuju na plažama.

Posljednje uzbune izazvala je pojava pet jedinki plavog zmaja na obali Kadiza, tačnije na plaži Santa Barbara u La Linei de la Konsepsion, zbog čega je lokalna vlast podigla crvenu zastavu i zabranila kupanje.

Plavi zmaj, poznat i kao Glaucus atlanticus, karakteriše jarkost boja koja može podsjećati na sunčevu svjetlost, ali i otrov koji može biti potencijalno opasan po ljude.

Izvor: Sahara Frost/Shutterstock

Ipak, prema riječima profesora sa Univerziteta u Kadizu (UCA) i stručnjaka za morske puževe, Huana Lukasa Servere "gustina otrovnih ćelija u pipku portugalske meduze je daleko veća nego što plavi zmaj može da akumulira".

"Zatvaranje plaže zato što su se pojavila tri ili četiri primjerka plavog zmaja za mene je prilično smiješno", rekao je on.

Takođe, objasnio je da reputacija ove životinje kao veoma otrovne dolazi od toga što se hrani portugalskim meduzama:

"Ne postoji naučni dokaz o tome kakav efekat može imati na ljude. Postoji samo pretpostavka da, ako se hrani nečim veoma otrovnim, i predator može biti otrovan."

Izvor: Sahara Frost/Shutterstock

Ipak, profesor naglašava da se "slučajnoj pojavi" ipak mora posvetiti pažnja, jer to ne znači da u budućnosti ne može postati češća.

Zbog toga poziva građane da pomognu - ako ga neko ugleda, trebalo bi da ga fotografiše i prijavi njemu ili Univerzitetu u Kadizu radi evidencije.

(HuffPost/MONDO)