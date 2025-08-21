logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Španija zatvorila plažu zbog najezde morskih stvorenja: Turisti ne smiju u vodu

Španija zatvorila plažu zbog najezde morskih stvorenja: Turisti ne smiju u vodu

Autor Nevena Davidović
0

Uzbuna na plaži u Španiji zbog pojave plavog zmaja.

Zatvorena plaža u Španiji zbog najezde morskih stvorenja Izvor: Mulevich/Shutterstock

Vrućine koje su ovog ljeta pogodile Andaluziju u Španiji dovele su do toga da se različite vrste morskih stvorenja pojavljuju na plažama.

Posljednje uzbune izazvala je pojava pet jedinki plavog zmaja na obali Kadiza, tačnije na plaži Santa Barbara u La Linei de la Konsepsion, zbog čega je lokalna vlast podigla crvenu zastavu i zabranila kupanje.

Plavi zmaj, poznat i kao Glaucus atlanticus, karakteriše jarkost boja koja može podsjećati na sunčevu svjetlost, ali i otrov koji može biti potencijalno opasan po ljude.

Izvor: Sahara Frost/Shutterstock

Ipak, prema riječima profesora sa Univerziteta u Kadizu (UCA) i stručnjaka za morske puževe, Huana Lukasa Servere "gustina otrovnih ćelija u pipku portugalske meduze je daleko veća nego što plavi zmaj može da akumulira".

"Zatvaranje plaže zato što su se pojavila tri ili četiri primjerka plavog zmaja za mene je prilično smiješno", rekao je on.

Takođe, objasnio je da reputacija ove životinje kao veoma otrovne dolazi od toga što se hrani portugalskim meduzama:

"Ne postoji naučni dokaz o tome kakav efekat može imati na ljude. Postoji samo pretpostavka da, ako se hrani nečim veoma otrovnim, i predator može biti otrovan."

Izvor: Sahara Frost/Shutterstock

Ipak, profesor naglašava da se "slučajnoj pojavi" ipak mora posvetiti pažnja, jer to ne znači da u budućnosti ne može postati češća.

Zbog toga poziva građane da pomognu - ako ga neko ugleda, trebalo bi da ga fotografiše i prijavi njemu ili Univerzitetu u Kadizu radi evidencije.

(HuffPost/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Španija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ