Još jedan udarac za Španiju pred Eurobasket

Nebojša Šatara
Košarkaška reprezentacija Španije brani zlato na Eurobasketu i imaće nikad teži zadatak da to ostvari.

alberto abalde ne ide na eurobasket Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Katastrofalne vijesti za reprezentaciju Španije pred Eurobasket 2025. Alberto Abalde će definitivno propustiti evropsku smotru zbog povrede koja ga je odvojila od terena minimum dvije, tri nedjelje. 

Abalde je zadobio rupturu mišića lijeve noge tokom nedavne utakmice Španije protiv Francuske. Ljekarski pregledi su potvrdili povredu drugog stepena, što ga je spriječilo da nastavi pripreme sa reprezentacijom i on je napustio kamp.

Očekuje se da će igrač Real Madrida biti van terena dvije do tri nedjelje dok se oporavlja i stoga neće biti na raspolaganju Serđu Skariolu. Prethodno je povredu doživio Eli Ndijaje koji je takođe otpao sa spiska putnika. Tako je "cvena furija" sve slabija, pošto su se osim smjene generacija na sve nadovezale i povrede.

Španija se nalazi u grupi C koja svoje mečeve igra na Kipru. Protivnici su joj Italija, Gruzija, Grčka, Bosna i Hercegovina i domaćin Kipar, a prvenstvo je na programu od 27. avgusta do 14. septembra.

Nikola Jokić uči Nikolu Topića da se pozdravi sa timom
(MONDO)

Španija košarka Eurobasket

