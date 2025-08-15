Španija doživjela veliki udarac pred Eurobasket

Španija ima probleme u nacionalnom timu, Alberto Dijaz je pod znakom pitanja

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Španije redovno je favorit za osvajanje medalje na bilo kom takmičenju, a tako je i na ovom Evropskom prvenstvu. U bilo kom sastavu se pojavio ovaj tim, uvijek je uspio da pronađe put do postolja. Međutim, ovog puta neće biti lako, pošto rezultati u pripremnim utakmicama pokazuju da tim ima velike probleme.

Španija je poražena od Francuske, što možda i nije iznenađujuće, ali ovaj tim doživio je poraz i od Portugalije, a onda i od Češke. Jasno je da Serđo Skariolo ima probleme, Eli Endiaje je otpisan zbog povrede, a još jednu noćnu moru zadaje Alberto Dijaz koji je već neko vrijeme van tima. Nisu to jedini problemi, pošto Brizuela još nije spreman, a i ostali igrači imaju probleme.

Iznio je selektor Španije koje sve probleme ima ovaj tim: "Nadamo se da sa Darijom Brizuelom nije ništa ozbiljno, već da je preopterećenje. Alberto Abalde je ima ograničenu minutažu, a nadamo se da će Aldama i Dijaz, prije ili kasnije, moći malo da treniraju kako bismo vidjeli da li ih možemo povesti na Kipar, jer ako ne budu u trenažnom procetu to ne možemo da uradimo", objasnio je Skariolo.

Španija na Kipru igra protiv Grčke, Italije, Kipra i Bosne i Hercegovine. Ipak, ovaj tim nije jedini koji ima probleme, pošto je u reprezentaciji BiH Džanan Musa imao operaciju, dok Jusuf Nurkić nije na 100 posto svojih kapaciteta.

Takođe, od ranije je poznato da Lorenco Braun neće igrati, Aleks Abrines riješio je da se penzioniše, dok su standardni reprezentativci i najiskusniji igrači poput Riki Rubija i Serhija Ljulja riješili da se oproste od nacionalnog dresa.

Skariolo trenutno računa na: Giljema Feranda Isaka Nogeša, Huanča i Vili Ernangomeza, Serhia de Larea, Ćabi Lopez Arostegija, Đoela Para, Haime Pradilju, Đozepa Puerta, Marija Sen Superija, Jankuba Sima i Santija Justa.

