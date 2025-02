Selektor silovao djevojčicu više od 50 puta: Imala 13 godina, monstrum znao sve o paklu u njenoj kući

Španski trener osuđen na robiju zbog zlostavljanja djevojčice kojoj je bio trener.

Cijela Španija je u šoku zbog toga što je bivši selektor mladih kategorija tamošnje ženske reprezentacije Mario Lopez osuđen na 13 i po godina zatvora zbog silovanja. On je davne 1998. godine više od 50 puta zlostavljao žrtvu koja je u to doba imala 13 godina, dok je on imao 31.