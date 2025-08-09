logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija ide dalje na Svetskom prvenstvu: Poraz od Španije, ali pobjeda nad Hrvatskom dovoljna

Srbija ide dalje na Svetskom prvenstvu: Poraz od Španije, ali pobjeda nad Hrvatskom dovoljna

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srpski rukometaši igraju drugu fazu Svjetskog prvenstva u Egiptu.

srbija izgubila od španije ali ide dalje u drugu fazu svjetskog prvenstva Izvor: Youtube/IHF Competitions/printscreen

Muška kadetska reprezentacija Srbije doživjela je prvi poraz na Svjetskom prvenstvu u Egiptu. Na kraju je "crvena furija" bila prejaka i meč trećeg kola grupne faze završen je rezultatom Srbija – Španija 24:42 (15:22).

Orilići su ranije obezbijedili plasman u narednu rundu, ali će dalje morati sa druge pozicije i bez prenesenih bodova. Srpski kadeti su prije toga savladali prvo Hrvatsku u dramatičnom meču, zatim mnogo lakše Alžir

SRBIJA: Zekić 1, Perić, Jokić 1, Simić, Stanković 3, Popović, Arsić, Tot Meljkuti, Draško 3, Pavlović 3, Stankov 9, Cenić 2, Brkić, Milošević, Mrđan 1, Čavić 1.

ŠPANIJA: Garsija Penakoba, Paljota de Andres 2, San Felipe 1, Bajo Hiraudo 1, Martin Duke 5, Torehon Temes 1, Fis Baljaster 5, Kolon Martin 3, Rokas Perez 6, Koljado Karion 4, Sanćez Vidan 3, Huarez Fernandez, Hiraldez Freira, Vila Lopez 2, Ćaves Valera 3, Bareto Usaberena 6.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:15
Gol Andree Lekić i slavlje rukometašica Srbije
Izvor: RTS 2
Izvor: RTS 2

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Srbija Španija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC