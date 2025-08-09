Srbija ide dalje na Svetskom prvenstvu: Poraz od Španije, ali pobjeda nad Hrvatskom dovoljna

Srpski rukometaši igraju drugu fazu Svjetskog prvenstva u Egiptu.

Muška kadetska reprezentacija Srbije doživjela je prvi poraz na Svjetskom prvenstvu u Egiptu. Na kraju je "crvena furija" bila prejaka i meč trećeg kola grupne faze završen je rezultatom Srbija – Španija 24:42 (15:22).

Orilići su ranije obezbijedili plasman u narednu rundu, ali će dalje morati sa druge pozicije i bez prenesenih bodova. Srpski kadeti su prije toga savladali prvo Hrvatsku u dramatičnom meču, zatim mnogo lakše Alžir.

SRBIJA: Zekić 1, Perić, Jokić 1, Simić, Stanković 3, Popović, Arsić, Tot Meljkuti, Draško 3, Pavlović 3, Stankov 9, Cenić 2, Brkić, Milošević, Mrđan 1, Čavić 1.

ŠPANIJA: Garsija Penakoba, Paljota de Andres 2, San Felipe 1, Bajo Hiraudo 1, Martin Duke 5, Torehon Temes 1, Fis Baljaster 5, Kolon Martin 3, Rokas Perez 6, Koljado Karion 4, Sanćez Vidan 3, Huarez Fernandez, Hiraldez Freira, Vila Lopez 2, Ćaves Valera 3, Bareto Usaberena 6.

