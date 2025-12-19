Napadnut maloljetnik u tramvaju u Sarajevu: Napadač koristio metalnu palicu?

Maloljetnik je nakon napada u pratnji roditelja otišao do medicinske ustanove.

Putnici u sarajevskom travaju jutros su svjedočili brutalnom napadu jedne osobe, koja je pretukla maloljetnika. O ovom napadu je obaviještena sarajevska policija.

Jutros oko 8.20 sati, prilikom ulaska u tramvaj, na području sarajevske opštine Novi Grad, napadnut je maloljetnik od nepoznate osobe. Nakon toga napadnuti je izašao iz tramvaja i obratio se policajcu na ulici koji se tu zadesio, piše Oslobođenje.

Kako navodi isti izvor, napadač je navodno koristio metalnu palicu.

U prvom trenutku putnici nisu shvatili šta se dešava, da bi nakon toga tri žene stale između napadača i žrtve, što je mladić iskoristio i izašao iz tramvaja.