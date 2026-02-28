logo
Od grickalica do voća: Djeca u Banjaluci kroz radionicu „Zdravi vafli“ učila o pravilnoj ishrani

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

"Radionica „Zdravi vafli“ okupila 25 mališana u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ na Laušu u Banjaluci.

Mio Mondo radionica Zdravi vafli Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

U prostorijama Osnovne škole "Sveti Sava" Lauš, u Banjaluci, realizovana je kulinarska radionica „Zdravi vafli“, u organizaciji Udruženja za edukaciju djece "MIO MONDO" Banja Luka, koja je okupila čak 25 djece.

Radionicu su vodile Nikolina Zekić- magistar nutricionizma i farmacije i Mira Marić- diplomirani pedagog. 

Mališani su zajedno pripremali slatke i slane vafle, ali je poseban akcenat stavljen na edukativni segment. Kroz razgovor i diskusiju analizirali su razliku između svakodnevne konzumacije grickalica i slatkiša u odnosu na voće i povrće, te zaključivali ko ima više energije i zašto.

"Posebnu vrijednost radionici dala je snažna socijalna interakcija. Svako dijete je pojedinačno izlazilo pred tablu i pisalo koje su, prema njihovom mišljenju, zdrave životne navike. Na taj način razvijali su samopouzdanje, javni nastup, kritičko razmišljanje i međusobno uvažavanje – ključne kompetencije za cjelovit razvoj ličnosti", rečeno je iz ovog udruženja.

Edukacija o zdravim navikama u ranom uzrastu, kako navode, ima dugoročan efekat, jer se upravo tada formiraju temelji budućih izbora. Kroz praktičan rad, aktivno učešće i timsku saradnju, djeca ne usvajaju samo znanja o ishrani, već razvijaju odgovornost prema sopstvenom zdravlju i zdravim stilovima života.

"MIO MONDO" nastavlja da kroz inovativne programe i partnerske projekte gradi snažnu zajednicu znanja u lokalnoj zajednici", poručio su iz ovog udruženja.

(Mondo)

