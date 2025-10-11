"Mogu ako pokušam" – sedmica igre, zdravih zalogaja i osmijeha u Banjaluci

Kroz igru do zdravih navika - djeca u Banjaluci proslavila Nedjelju djeteta

Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

U okviru "Nedjelje djeteta", Udruženje za edukaciju djece "MIO MONDO" Banjaluka organizovalo je niz aktivnosti koje su spojile igru, motivaciju, zdravu ishranu i zajedničke trenutke.

Djeca su učestvovala u radionici “Mogu ako pokušam”, gdje su kroz igru učili o motivaciji, samopouzdanju i snazi pokušaja.

U sredini sedmice, uživali su u besplatnoj projekciji crtanog filma u kinu Palas — smijeh, zajedništvo i topla atmosfera učinili su dan nezaboravnim.

Nedjelju su zaokružili "Nutriavanturom 2", gdje su saznali kako izgleda pravi ručak pun boja i zdravlja, a zatim za svoja nepca pripremili zdravu varijantu palačinki sa agavinim sirupom i obiljem voća. Bilo je miješanja, mjerenja, smijeha i mnogo ukusnih zalogaja!

Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

Cilj je jasan: da djeca budu bezbrižna, srećna i radosna.

"Na radionici "Nutri avantura" djeca su kroz igru, kvizove i interaktivan rad učila o zdravoj ishrani na zabavan i pristupačan način. Cilj je bio da se mališani osnaže da samostalno spremaju jednostavna jela i donose odluke vezane za hranu, razvijajući pozitivan odnos prema ishrani. Upravo kroz ovakve aktivnosti djeca će od najranijeg uzrasta imati priliku da usvajaju zdrave navike koje predstavljaju temelj za njihov pravilan rast i razvoj", kaže Nikolina Zekić, magistar farmacije i nutricionizma.

“Kroz radionice koje smo organizovali u okviru "Nedjelje djeteta", željeli smo da djeci približimo vrijednosti istrajnosti, znanja i zdravih životnih navika. Djeca su kroz igru, razgovor i zajedničke aktivnosti učila kako da budu motivisana, kako da vjeruju u svoje sposobnosti, da nikada ne odustaju, ali i koliko je važno da vode računa o svom zdravlju i ishrani.

Naša misija jeste da svako dijete osjeti podršku zajednice i dobije priliku da razvija ono najbolje u sebi", kaže Aleksandar Sladojević, predsjednik Udruženja za edukaciju djece "MIO MONDO".