logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mogu ako pokušam" – sedmica igre, zdravih zalogaja i osmijeha u Banjaluci

"Mogu ako pokušam" – sedmica igre, zdravih zalogaja i osmijeha u Banjaluci

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Kroz igru do zdravih navika - djeca u Banjaluci proslavila Nedjelju djeteta

Djeca uče o zdravlju i motivaciji kroz igru u Banjoj Luci Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

U okviru "Nedjelje djeteta", Udruženje za edukaciju djece "MIO MONDO" Banjaluka organizovalo je niz aktivnosti koje su spojile igru, motivaciju, zdravu ishranu i zajedničke trenutke.

Djeca su učestvovala u radionici “Mogu ako pokušam”, gdje su kroz igru učili o motivaciji, samopouzdanju i snazi pokušaja.

U sredini sedmice, uživali su u besplatnoj projekciji crtanog filma u kinu Palas — smijeh, zajedništvo i topla atmosfera učinili su dan nezaboravnim.

Nedjelju su zaokružili "Nutriavanturom 2", gdje su saznali kako izgleda pravi ručak pun boja i zdravlja, a zatim za svoja nepca pripremili zdravu varijantu palačinki sa agavinim sirupom i obiljem voća. Bilo je miješanja, mjerenja, smijeha i mnogo ukusnih zalogaja!

Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

Cilj je jasan: da djeca budu bezbrižna, srećna i radosna. 

"Na radionici "Nutri avantura" djeca su kroz igru, kvizove i interaktivan rad učila o zdravoj ishrani na zabavan i pristupačan način. Cilj je bio da se mališani osnaže da samostalno spremaju jednostavna jela i donose odluke vezane za hranu, razvijajući pozitivan odnos prema ishrani. Upravo kroz ovakve aktivnosti djeca će od najranijeg uzrasta imati priliku da usvajaju zdrave navike koje predstavljaju temelj za njihov pravilan rast i razvoj", kaže Nikolina Zekić, magistar farmacije i nutricionizma.

“Kroz radionice koje smo organizovali u okviru "Nedjelje djeteta", željeli smo da djeci približimo vrijednosti istrajnosti, znanja i zdravih životnih navika. Djeca su kroz igru, razgovor i zajedničke aktivnosti učila kako da budu motivisana, kako da vjeruju u svoje sposobnosti, da nikada ne odustaju, ali i koliko je važno da vode računa o svom zdravlju i ishrani.

Naša misija jeste da svako dijete osjeti podršku zajednice i dobije priliku da razvija ono najbolje u sebi", kaže Aleksandar Sladojević, predsjednik Udruženja za edukaciju djece "MIO MONDO".

Možda će vas zanimati

Tagovi

nedjelja djeteta Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ