Počela "Nedjelja djeteta": Ključevi Grada u rukama najmlađih (FOTO)

U okviru obilježavanja „Nedjelje djeteta“, gradonačelnik Draško Stanivuković uručio je „ključeve Grada“ najmlađim Banjalučanima koji će simbolično tokom ove sedmice upravljati gradom.

Izvor: Grad Banjaluka

Ključeve su ove godine preuzeli učenici drugog razreda Osnovne škole „Zmaj Jova Jovanović“, tačnije mala gradonačelnica Marjana Vukoman koja je rekla da za svu djecu želi da u školama imaju uniforme.

"U našem gradu najviše mi se sviđa moja škola i mjesta na kojima se igram sa drugarima", kazala je Vukoman.

Gradonačelnik Draško Stanivuković kazao je da sve što je izgrađeno i što postoji u Banjaluci je usmjereno na naše najmlađe, sve buduće generacije koje dolaze.

"Zasigurno je istina da kakve nam generacije budu koje dolaze takva će biti budućnost ove zemlje. Shodno tome radimo posvećeno. Najamlađim smo obezbijedili sve ono što im najvažnije, od besplatnih udžbenika, do najnovije akcije „Škola bez tereta“ da naša djeca ne moraju da nose svoje knjige od kuće do škole", kazao je gradonačelnik i dodao da Banjaluka za svoje najmlađe ima i subvencije za boravak u privatnim vrtićima, za javni prevoz za djecu iz višečlanih porodica, da je urađen dvocifren broj dječijih igrališta i još mnogo toga za ugodniji život naše djece.

Izvor: Grad Banjaluka

Ovom prilikom najavio je da će upravo i mališani koji su ga danas posjetili iz OŠ „Zmaj Jova Jovanović“ dobiti uređen prilaz toj školi, kao i uređeno školsko dvorište.

"Nema mjesta i naselja gdje nismo uradili nešto za našu djecu. Međutim, naša dužnost jeste i da se osvijestimo koliko je važno da djeci ne dajemo baš sve ono što im je želja, jer oni gledajući društvene mreže mogu da posegnu i za onim vrijednostima koje nisu ispravne. Zato mi koji znamo šta znači npr. muzika i određeni događaji koji se plasiraju besplatno, želimo u ovoj nedjelji djeteta dodatno da skrenemo pažnju na to", rekao je gradonačelnik.

Naveo je da ovo bila i prilika da od male gradonačelnice i njenih drugara čuje da šta to treba još da uradimo i šta im je potrebno u našem gradu, jer od njih možemo puno i da naučimo.

"Posjetićemo i naše mališane u vrtićima. Trudićemo se da uradimo što više vjerujući da ćemo tako podstaći sigurniju i bolju budućnost ne samo Banjaluke nego i cijele Republike Srpske, jer je Banjaluka preteča i lokomotiva svih promjena i svega onog što se dešava u Republici Srpskoj", zaključio je gradonačelnik.

Izvor: Grad Banjaluka

Naime, Banjaluka i ove godine tradicionalno obilježava „Nedjelju djeteta“, kada se dodatno skreće pažnja na prava koja djeca imaju, te na zaštitu istih.

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje u prvoj sedmici oktobra, već 17. godinu zaredom Udruženje građana „Sva djeca svijeta“ i Gradska uprava organizuju jednu od najznačajnijih manifestacija posvećenih promociji djece i dječijih prava naše lokalne zajednice.

Obilježavanje „Dječije nedjelje“ provodi se u većini evropskih zemalja sa ciljem promocije osnovnih ciljeva Povelje o dječijim pravima.

Obilježavanje nedjelje dječijih prava u Banjoj Luci postalo je tradicija koja se realizuje kroz brojne aktivnosti u okviru projekta „Čarobni grad“: preuzimanje ključeva Grada, podjela flajera o dječijim pravima, posjeta bioskopu, okrugli sto na temu „Svjet po mjeri djeteta“...

(Mondo)