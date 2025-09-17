Otvorena prva od devet škola: U Litvaniji obučavaju djecu za upravljanje dronovima, nastavnik tvrdi da su oduševljeni

Nesvakidašnji potez evropske zemlje.

Ministarstvo odbrane Litvanije otvorilo je prvu od devet škola na granici sa Rusijom, gdje će djeca već od 10 godina i odrasli upravljati dronovima, sklapati ih i programirati.

"Ovo je o izgradnji vojnih odbrambenih kapaciteta, što Litvanija shvata ozbiljno, s obzirom na to da živimo u susjedstvu Rusije i Bjelorusije", rekao je zamjenik ministra odbrane Tomas Godljauskas.

Obuka za različite vrste dronova

Djeca i drugi će biti obučavani za letenje dronovima sa video-pilotom, kvadrokopterima i dronovima sa jednim krilom, rekao je nastavnik Mindaugas Tamosaitis.

U školi u Taurageu, 20 kilometara od ruske enklave Kalinjingrad, djeca vježbaju virtuelne letove na računarima. Dječak u kampu za obuku vježbao je sa mini dronom, pod nadzorom nastavnika, povremeno ga obarajući na zemlju.

Djeca su oduševljena, rekao je njihov nastavnik.

