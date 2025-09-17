logo
Otvorena prva od devet škola: U Litvaniji obučavaju djecu za upravljanje dronovima, nastavnik tvrdi da su oduševljeni

0

Nesvakidašnji potez evropske zemlje.

Otvorena prva od devet škola u Litvaniji gdje djeca uči da upravljaju dronovima Izvor: Olena Yakobchuk/Shutterstock

Ministarstvo odbrane Litvanije otvorilo je prvu od devet škola na granici sa Rusijom, gdje će djeca već od 10 godina i odrasli upravljati dronovima, sklapati ih i programirati.

"Ovo je o izgradnji vojnih odbrambenih kapaciteta, što Litvanija shvata ozbiljno, s obzirom na to da živimo u susjedstvu Rusije i Bjelorusije", rekao je zamjenik ministra odbrane Tomas Godljauskas.

Obuka za različite vrste dronova

Djeca i drugi će biti obučavani za letenje dronovima sa video-pilotom, kvadrokopterima i dronovima sa jednim krilom, rekao je nastavnik Mindaugas Tamosaitis.

U školi u Taurageu, 20 kilometara od ruske enklave Kalinjingrad, djeca vježbaju virtuelne letove na računarima. Dječak u kampu za obuku vježbao je sa mini dronom, pod nadzorom nastavnika, povremeno ga obarajući na zemlju.

Djeca su oduševljena, rekao je njihov nastavnik.

(EUpravo zato)

