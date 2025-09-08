Djeca uživala u kampu na Kozari: Dan ispunjen učenjem, igrom i prirodom (FOTO)

Djeca iz Udruženja "Mio Mondo" provela su u subotu, 6. septembra, dan ispunjen učenjem, igrom i prirodom koji će dugo pamtiti.

Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

Prva stanica bio je Nacionalni park Kozara, gdje ih je dočekala kustos Zorana Praštalo i održala djeci prilagođeno, inspirativno predavanje u trajanju od sat vremena o istoriji Kozare, istorijskim ličnostima ovog kraja i važnosti očuvanja kolektivnog sjećanja.

Zahvaljujući direktoru NP Kozara, Božidaru Nikoliću, omogućene su besplatne ulaznice, razgledanje muzeja i edukativni sadržaji, gest koji je djeci otvorio vrata ka bogatom nasljeđu ovog kraja.

Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

Nakon toga, uslijedila je šetnja kroz prirodu, smijeh i timska igra. U adrenalinskoj avanturi "Mio Mondo potraga za blagom", djeca su se kroz zabavu učila saradnji, snalažljivosti i zajedništvu, vrijednostima koje ovaj projekat njeguje i promoviše. Na povratku, posjetili su ranč Aris, gdje su ih velikodušno dočekali vlasnici. Djeca su imala priliku da vide životinje sa svih kontinenata, uživaju u igraonici i okušaju se u jahanju.

Izvor: MIO MONDO

"Iskoristili smo posebnu priliku da djecu upoznamo sa istorijom, tradicijom i običajima ovog kraja, a sve zahvaljujući našim domaćinima. Istorijski čas koji je trajao sat vremena uz aktivno učešće djece imao je cilj promociju istorije i kulturnog naslijeđa djeci. Na ovaj način uložili smo značajan trud i volju za čuvanje istorijskih dogadjaja i ličnosti od zaborava, te zajedničkim snagama dali doprinos očuvanju nacionalnog identiteta našeg naroda u budućnosti", rekao je Aleksandar Sladojević, predsjednik Udruženja za edukaciju djece "Mio Mondo".

(Mondo)