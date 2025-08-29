Jednodnevni kamp na Kozari: Avantura, edukacija i zabava za djecu

Udruženje za edukaciju djece "Mio Mondo" organizuje u subotu, 30. avgusta, besplatan jednodnevni kamp za svoje članove u Nacionalnom parku "Kozara", sa ciljem promocije zdravog načina života i socijalizacije djece i mladih kroz niz zabavnih i edukativnih aktivnosti.

Izvor: Ustupljena fotografija

Kako su saopštili, polazak je zakazan za 9 časova ujutro sa autobuskog stajališta Malta u Banjaluci. Učesnike na Kozari očekuje bogat cjelodnevni program koji uključuje posjetu Avantura parku, muzeju i memorijalnom kompleksu, kao i obilazak ranča "Aris".

Organizatori navode da je poseban akcenat stavljen na edukaciju. Kroz interaktivni čas o istoriji Kozare i obilazak spomen-kompleksa, djeci će se ukazati na značaj kulturnog i istorijskog nasljeđa ovog kraja.

"Pored toga, biće organizovana i "MIO MONDO potraga za blagom", igra osmišljena da podstakne timski duh, zajedništvo, logičko razmišljanje i snalažljivost u prirodi. Učesnici će, koristeći mape i tragove, prolaziti kroz šumske staze i zajedno rješavati zadatke", navode oni.

Cjelokupan izlet dio je projekta "Podsticajno okruženje i socijalizacija djece i mladih".

Zahvaljujući brojnim sponzorima, učešće, prevoz, hrana, osvježenje i kolači su potpuno besplatni za sve članove.

Povratak u Banjaluku planiran je do 17:30 časova.