Nastavak projekta "Podsticajno okruženje i socijalizacija djece i mladih": Mališani uživali u kartingu (FOTO)

Autor Dragana Božić
Udruženje za edukaciju djece "Mio Mondo" iz Banjaluke nastavilo je juče sa aktivnostima u okviru projekta: "Podsticajno okruženje i socijalizacija djece i mladih" uz zvuke motora, smijeha i uzbuđenja.

Nastavak projekta "Podsticajno okruženje i socijalizacija djece i mladih" Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

Djeca su uživala u besplatnim vožnjama kartinga, u prostoru koji je pažljivo osmišljen da podstakne adrenalin, sigurnost i radost.

"Arena, pod vođstvom Radomira Radukića poznata je po tome što ne nudi samo trkačku stazu, već i atmosferu u kojoj se svaki gost osjeća kao dio tima. Njegova energija i otvorenost prema mladima učinili su da se dan pretvori u pravu malu svečanost. Na ovaj način, "Mio Mondo" je svečano obilježio početak treće sezone koja će, kao i prethodne, biti ispunjena edukativnim sadržajima, zajedničkim iskustvima i trenucima koji ostaju u srcima djece", poručili su iz udruženja.

Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

Mali vozači su zajedno sa roditeljima kući otišli prepuni utisaka, uzbuđeni i inspirisani, a već danas ih očekuje nova avantura - zabavni i edukativni izlet u Nacionalni park "Kozara", gdje će kroz igru i učenje nastaviti da grade prijateljstva, samopouzdanje i ljubav prema prirodi.

"Dijete se mora osjećati zdravo i bezbjedno u svome okruženju, a da bi razvoj djeteta bio uspješan neophodno je zdravo i podsticajno okruženje u kome će se dijete osjećati srećno i motivisano. Nastavljamo da kroz naše aktivnosti zajedno sa partnerima pružamo neophodnu podršku na njihovom putu razvoja", rekao je Aleksandar Sladojević, predsjednik ovog Udruženja.

Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

(Mondo)

Tagovi

djeca mladi Banjaluka

