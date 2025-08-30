logo
Zbog nevremena odgođen kamp "Mio Mondo" u NP Kozara

Autor Nikolina Damjanić
Zbog obilne kiše jakog intenziteta i grmljavine koja je zahvatila područje Banje Luke, došlo je do otežanih uslova za odvijanje saobraćaja na relaciji Banja Luka–Prijedor, te organizatori nisu bili u mogućnosti krenuti na put sa djecom.

4.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Jednodnevni kamp "Mio Mondo", koji je bio planiran za danas u Nacionalnom parku "Kozara", odgađa se i biće održan u subotu, 6. septembra 2025. godine.

"Bezbjednost i sigurnost djece su nam uvijek bili i biće na prvom mjestu i u središtu našeg djelovanja", naveli su organizatori.

Svi učesnici, volonteri, aktivisti i relevantni subjekti su obaviješteni o promjeni termina.

(MONDO)

