Udruženje "MIO MONDO" predstavilo rezultate rada i planove za budućnost

Udruženje "MIO MONDO" predstavilo rezultate rada i planove za budućnost

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.ba
0

Udruženje za edukaciju djece „MIO MONDO“ održalo je svečanu manifestaciju promocije svog rada u prepunoj konferencijskoj sali Ugostiteljske škole u Banjaluci, okupivši brojne zvanice, partnere i prijatelje udruženja.

Udruženje mio mondo predstavilo rezultate rada Izvor: Ustupljena fotografija

Događaj je protekao u znaku zajedništva, obrazovanja i kreativnog razvoja djece, a prisustvovali su predstavnici institucija, donatori i sponzori koji podržavaju rad udruženja.

Među gostima su bile i predstavnice Grada Banjaluka, Marijana Maran i Adriana Basara, koje su u ime lokalne zajednice izrazile podršku aktivnostima „MIO MONDO“ i istakle značaj organizacija koje doprinose kvalitetnijem obrazovanju i odrastanju djece.

Tokom manifestacije predstavljeni su programi rada, brojni projekti i aktivnosti koje Udruženje realizuje s ciljem podsticanja dječijeg razvoja kroz znanje, igru i emociju, kao i planovi za naredni period.

Iz Udruženja su uputili zahvalnost svim partnerima, donatorima i sponzorima na kontinuiranoj podršci, naglasivši da upravo zajedničkim snagama grade ambijent u kojem svako dijete ima priliku da raste, uči i razvija se s ljubavlju i pažnjom.

„Naša misija je da obrazovanje ne bude samo prenošenje znanja, već stvaranje prostora za rast, razumijevanje i zajedničku budućnost,“ poručili su iz Udruženja „MIO MONDO“.

