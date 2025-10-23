logo
Građane pozivaju na oprez i razumijevanje: Zbog asfaltiranja obustava saobraćaja u Kninskoj ulici

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Gradska uprava Banjaluka saopštila je da će saobraćaj u Kninskoj ulici biti obustavljen u petak i subotu, 24. i 25. oktobra, zbog izvođenja završnih radova asfaltiranja.

Zbog asfaltiranja obustava saobraćaja u Kninskoj ulici Izvor: Shutterstock

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju ulicama Kninska i Vidovdanska, izvršiće se preusmjeravanje autobusa iz smjera juga iz Bulevara cara Dušana, Ulicom krajiških brigada, do Ulice Ranka Šipka, potom desno u ulice Ranka Šipka, Vuka Karadžić, do spoja sa Vidovdanskom ulicom i dalje registrovanom trasom, a u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom", navedeno je u saopštenju.

Iz Gradske uprave mole učesnike u saobraćaju za oprez i razumijevanje tokom trajanja obustave.

