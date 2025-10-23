Zbog sukoba u saobraćaju uhapšene tri osobe: Bacali limenke tokom preticanja, napali vozača i oštetili kamion

Policijska uprava Mrkonjić Grad uhapsila je tri osobe iz Bugojna, incijala Š.T., M.T. i E.T., zbog sumnje da su počinili kriviča djela ugrožavanje sigurnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sumnjiče se da su juče u 13.30 sati, na magistralnom putu Кaranovac - Crna Rijeka, u mjestu Bočac, tokom preticanja bacali limenke na teretno voziloo "mercedes", a sukob se nastavio i nakon zaustavljanja na obližnoj benzinskoj pumpi.

“Nakon što je oštećeni zaustavio kamion na benzinskoj pumpi, osumnjičeni su mu uputili ozbiljne prijetnje i oštetili vozilo”, saopštila je policija.

O događaju je upoznato Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, kojem će, nakon kriminalističke obrade osunnjičenih, biti dostavljen izvještaj za počinjena krivična djela.