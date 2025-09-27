logo
Da li znate šta su i čemu služe "zmajevi zubi" na putu: Svaki dobar vozač zna šta treba da uradi kada ih vidi

Autor mondo.ba
0

Ideja zmajevih zuba je da stvaraju utisak kao da se put sužava i da bi trebalo voziti sporije, kako bi se izbjegle saobraćajne nezgode.

Čemu služe zmajevi zubi na putu Izvor: X/Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible/Printscreen

Stručnjaci za saobraćaj i ljudi na vlasti u mnogim zemljama svijeta pokušavaju već decenijama da smanje broj saobraćajnih nesreća, a osim klasičnih metoda, poput kamera na putevima, policijskih patrola i kazni, ponekad se igra i na ljudsku psihologiju.

Optičke iluzije u saobraćaju postoje na nekim lokacijama (sjetite se samo 3D pešačkih prelaza) ali Španci su odlučili da odu korak dalje i upotrebe metod tzv. “zmajevih zube”, kako bi natjerali vozače da voze sporije. U pitanju su bijeli trouglići iscrtani sa unutrašnjih strana bijelih linija koje označavaju traku na kolovozu. Zbog svog izgleda dobili su ime zmajevi zubi.

HAK Revija piše da se mogu vidjeti u Burgosu, ali i u Madridu, gdje su trouglići naizmenično ofarbani žutom i bijelom bojom. Ideja zmajevih zuba je da stvaraju utisak kod vozača kao da se put sužava i da bi trebalo voziti opreznije, odnosno sporije. Prije pješačkog prelaza mogu se vidjeti i uzdužne cik-cak crte koje vozača takođe upozoravaju da uspori.

Na mjestu na kojem je postavljena nova horizontalna signalizacija ili, bolje rečeno, iluzija, za sada nema saobraćajnih nesreća, a prije ih je bilo, i to s ljudskim žrtvama. Možda ova varka zaista funkcioniše. Ako je tako, nadamo se da će je primijeniti i u drugim zemljama.

 (Citymagazine/MONDO) 

