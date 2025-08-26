Da li je ovo kraj ere slobodnog Androida? Instalacija aplikacija kakvu poznajemo odlazi u prošlost

Google od naredne godine uvodi obaveznu verifikaciju developera za sve aplikacije, uključujući one iz alternativnih prodavnica, kao i one koje se sideload-uju.

Izvor: D. Prameswara / Shutterstock.com

Sloboda u instaliranju aplikacije godinama je bila jedna od velikih prednosti Android-a, ali to bi uskoro moglo da se promijeni. Google je upravo najavio planove o obaveznoj verifikaciji developera za sve načine instalacije aplikacija, uključujući i alternativne prodavnice i sideloading.

Cilj je, tvrdi Google, da se smanji broj lažnih i zlonamjernih aplikacija, posebno onih koje se predstavljaju kao zvanične mBanking aplikacije. Kompanija navodi da su aplikacije čiji APK korisnik sam preuzme i instalira (sideload-uje) čak 50 puta sklonije malveru, a da je nakon uvođenja obavezne verifikacije na Google Play prodavnici primijećen osjetan pad prevara (ali ne i potpuni, prim. aut.)

Developeri će i dalje moći da nude aplikacije van zvanične prodavnice, ali samo ako preko nove Android Developer konzole potvrde identitet i registruju imena paketa i "ključeve" svojih aplikacija. Pravilo važi za sve sertifikovane Android uređaje, odnosno telefone sa Google servisima.

"Zamislite to kao pasošku kontrolu na aerodromu, koja potvrđuje identitet putnika, ali je odvojena od bezbjednosne kontrole njihovog prtljaga. Mi ćemo potvrđivati ko je developer, ali nećemo pregledati sadržaj aplikacije niti odakle dolazi", objašnjava Google.

Testiranje počinje u oktobru. U martu 2026. će nova pravila biti uvedena u Brazilu, Indoneziji, Singapuru i Tajlandu, dok je globalna primena planirana za 2027. godinu.

Ovaj potez podsjeća na Apple-ov pristup, gdje slična pravila već postoje na macOS-u. Može se posmatrati kao korak ka većoj bezbjednosti - ali i kao još jedno zaključavanje Android ekosistema.