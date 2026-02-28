logo
Vozač poginuo u slijetanju “mercedesa” u Kozarskoj Dubici

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

U ranim jutarnjim časovima u Kozarskoj Dubici dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno stradalo.

Vozač poginuo u slijetanju “mercedesa” u Kozarskoj Dubici Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policijskoj stanici Kozarska Dubica oko 3.00 časa prijavljeno je da je došlo do nesreće, a uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je prilikom slijetanja sa kolovoza putničkog vozila marke “mercedes” poginuo vozač M.O. iz Kozarske Dubice.

O okolnostima nezgode obaviješten je dežurni tužilac, a istraga je u toku.

Iz Policijske uprave Prijedor apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, posebno naglašavajući potrebu pridržavanja ograničenja brzine, kao i zabranu upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

(Mondo)

