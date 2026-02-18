logo
Teška saobraćajna nesreća u Lukavcu: Automobil udario tri pješaka, jedan poginuo

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
Na području Lukavca dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i tri pješaka, a tom prilikom je jedna osoba smrtno stradala.

Nesreća u Lukavcu Izvor: MUP KS

Kako je kazala glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić, oko 18:15 sati policijskoj stanici u Lukavcu je prijavljeno događanje saobraćajne nesreće na lokalnom putu u mjestu Gnojnica, piše Klix.ba.

"Prema prijavi je učestvovalo jedno putničko motorno vozilo i tri pješaka. Na mjesto događaja upućeni su SHMP Lukavac i patrola policije PS Lukavac te je dežurni ljekar ekipe hitne pomoći na mjestu događaja konstatovao smrt pješaka Đ. S. (1960) iz Berkovice. Dvoje povrijeđenih pješaka su prevezena u UKC Tuzla radi ukazivanja medicinske pomoći", dodala je Sprečić.

Uviđajem na mjestu saobraćajne nesreće rukovodi dežurni tužilac, a isti provode istražitelji OKP PU Lukavac.

(Mondo)

