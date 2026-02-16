logo
Poginuo Ostoja Stanišić, bivši komandant 6. bataljona Zvorničke brigade

Poginuo Ostoja Stanišić, bivši komandant 6. bataljona Zvorničke brigade

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Nekadašnji komandant 6. bataljona Zvorničke brigade VRS Ostoja Stanišić poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Kladnju.

Poginuo Ostoja Stanišić Izvor: YouTube/Screenshot

Ova informacija je potvrđena za Avaz.

Prema prvim informacijama, Ostojić je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Kladnju.

"Muškarac je preminuo nakon što je izvučen iz rijeke i u sanitetskom vozilu je reanimiran. Potvrđena je smrt u Domu zdravlja", rečeno je za "Avaz" iz MUP-a TK.

Ostoja Stanišić je bivši oficir Vojske Republike Srpske koji je pred Sudom BiH osuđen za ratne zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. godine.

Tokom građanskog rata u BiH bio je komandant Šestog bataljona vojne policije Zvorničke brigade Drinskog korpusa.

Prvostepenom presudom 2017. godine osuđen je na 11 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici.

Apelaciono vijeće Suda BiH nakon obnovljenog suđenja smanjilo je Ostoji Stanišiću prvostepenu kaznu sa 11 na pet godina zatvora za pomaganje u zločinu u Srebrenici 1995. godine.

