Odbijen zahtjev Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale u Hagu odbio je prijevremeno puštanje na slobodu bivšeg predsjednika Republike Srpske Krajine Milana Martića, saopštio je danas Mehanizam.

Odbijen zahtjev Martića za puštanje na slobodu Izvor: YouTube/Screenshot

U obrazloženju odluke, koju je potpisla predsjednik Mehanizma Grasijela Gati Santana, navedeno je da je Mehanizam u maju prošle godine od Estonije obaviješten da je Martić stekao uslov za prijevremeno puštanje na slobodu.

Ona je naložila da odluka što prije bude dostavljena vlastima Estonije, gdje Martić služi zatvorsku kaznu, Srbiji i tužiocu, prenose "Večernje novosti".

Martić je bio ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Republike Srpske Krajine. Haški tribunal osudio ga je na 35 godina zatvora. Predao se 2002. godine, a pet godina kasnije je osuđen.

Optužen je da je izdao naređenja za ispaljivanje raketa na civilne ciljeve u Zagrebu kojom je prilikom ubijeno sedam osoba, a više drugih ranjeno.

