Čim je čuo potresnu priču srpskog dječaka iz Krajine, Dejan Savićević odmah tražio da ga upozna

Dejan Savićević bio je tada veliki as Milana, heroj osvajanja Lige šampiona i jedan od najboljih fudbalera Evrope. A ovim gestom pokazao je i da je veliki čovjek.

Nakon što je početkom devedesetih Dejan Savićević otišao iz Crvene zvezde u Milan, tada najambiciozniji tim svijeta, do njega su kao i do svih svakodnevno stizale vijesti o strašnom građanskom ratu u Jugoslaviji.

Jedna od tih vijesti veoma ga je uzdrmala, jer je saznao za sudbinu tada desetogodišnjeg Dejana Popovića, mališana koji je 1995. godine odrastao u jednom, strašnom danu. Bilo je to u Oluji, akciji hrvatskih snaga kojom je protjerano srpsko stanovništvo iz velikog dijela Hrvatske. Među više od 200 hiljada protjeranih bila je i porodica Popović, koju je desetogodišnji Dejan u automobilu "jugo" odvezao od tadašnje Republike Srpske Krajine, sve do Srbije.

Priča Dejana Popovića i njegove porodice i njihovom strašnom putu od sela Gejkovac u opštini Vojnić na Kordunu do centralne Srbije stigla je tako i do Dejana Savićevića. Kada je čuo, as Milana i zvijezda evropskog fudbala organizovao je susret sa hrabrim dječakom, želeći da ga upozna. Poklonio mu je kompletnu opremu Milana i lično mu stegnuo ruku.

I italijanske TV ekipe snimile su tada priču o hrabrom srpskom dječaku, čija je majka tada opisivala dramatične momente. "Na brzinu smo spakovali malo krompira, hljeba, rakije, osnovne garderobe i krenuli na put", objasnila je ona. Dejanova majka je vozila traktor u čijoj je prikolici bio deda sa stvarima, a Dejan je ostatak porodice prevezao do Srbije u "jugiću".

Na tom putu doživjeli su još strašnih stvari, poput napada hrvatske vojske iz vazduha na kolonu izbjeglica. Gladovali su, patili su i poslije osam dana agonije stigli su u Beograd, u Obrenovac, u kojem se poslije svega porodici pridružio i otac.

Susret Dejana Popovića i Dejana Savićevića o kojem je ostalo malo uspomena, sigurno je ostao duboko urezan u sjećanje hrabrom dječaku i njegovoj porodici, kao što je i ostao dokaz ljudskosti Dejana Savićevića, "Genija", legende Crvene zvezde, Milana i jugoslovenskog i evropskog fudbala.

