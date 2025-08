Tačno 30 godina kasnije, prvi put smo čuli priču o zaboravljenom fudbalu koji su Srbi igrali usred rata u Republici Srpskoj Krajini. Dok su u rovovima branili svoje kuće, porodice i živote, na terenu su jurili bodove i titule. Ovo je priča o tome.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

"Naša je želja i poruka da se sva bojna polja u svijetu zamijene sportskim stadionima. Neka Vam naša tragedija posluži kao opomena, a naša želja da igramo fudbal kao putokaz da se zlo i mržnja uvijek mogu pobijediti", pisalo je u apelu Fudbaskog saveza Republike Srpske Krajine Međunarodnom Olimpijskom komitetu na dan otvaranja prvog finalnog turnira fudbalskog prvenstva RSK 1993. godine. Apel je završio u korpi za otpatke, a Srbi su prije tačno 30 godina akcijom "Oluja" protjerani iz Hrvatske.

Na jedan od najtežih dana srpskog naroda u istoriji, Branko Eremić, Ilija Brkić, Đuro Mraković, Đuro Bogdanović, Dragan Opačić, Ostoja Jović i Dejan Suzić pričali su za MONDO o zaboravljenom fudbalu i ligi koju su Srbi igrali u zaraćenoj Hrvatskoj. U inat, iz prkosa, ali i uz pokušaj da se ostane normalan. Koliko je to uopšte bilo moguće.

U Srbu je pala odluka, mora da se igra fudbal

Vidi opis "Kada čuju za ligu Republike Srpske Krajine, ništa im nije jasno": Srbi prkosili Oluji fudbalom usred rata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

"27. jula 1992. je odigrana prva utakmica u ratnoj godini. Pozvani smo u Srb, igrali su Banija i Kordun kao jedna ekipa protiv Slavonije i Like, a došla je i Dalmacija. Došlo je do ideje da se mora organizovati prvenstvo, aktivirali su se neki ljudi i napravljeno je pet grupa. Banija i Kordun su imali ligu sa 12 klubova. Nakon prvog dela prvenstva Banija je bila prva. Desila se pauza, krenula su ratna dejstva u Maslenici '93 godine i sve je otkazano".

"Ratna dejstva su trajala u aprilu i maju, a onda je dogovoreno da prvaci svojih grupa igraju završni turnir za prvaka Republike Srpske Krajine. Odigran je početkom avgusta, po velikim vrućinama. Dan za danom se igralo. Bilo je dosta publike, dosta zanimljivih utakmica, bilo je rivaliteta i uz malo sreće i znanja ispalo je da imamo bolju gol-razliku od Šparte iz Belog Manastira i bili smo prvi prvaci Krajine u fudbalu", počinje priču za MONDO tadašnji fudbaler Banije iz Gline, Dejan Suzić.

U decembru 1990. godine stvorena je SAO Krajina, u februaru 1991. Sabor Republike Hrvatske usvojio je Rezoluciju o prihvatanju postupka o razdruživanju SFRJ, a već u sezoni 1990/91 neki srpski klubovi nisu mogli da igraju fudbal zbog raznih incidenata, ali i vojnih akcija Orkan, Otkos i Papuk 1991. godine. Stoga je već sredinom '92 godine nastao Fudbalski savez RSK.

"Petrova Gora je u to vrijeme bila jedna od najjačih ekipa u našoj županiji. Aktivnosti kluba su čitavo to vrijeme bile na nivou. Izuzetno dobar fudbaler Đuro Eror je vodio taj klub, kao i kafanu. Sva mladost Vojnića se tu okupljala i družila. Mnogo mladih ljudi iz kluba bilo je na položaju, kad god bi došli kući oni su se svako veče družili na stadionu i u gostionici Đure Erora koji je nažalost već 1992. godine poginuo", priseća se predratni, ratni i sadašnji funkcioner NK Petrove Gore iz Vojnića Branko Eremić.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Psunj iz Okučana odigrao je sve tri sezone fudbalske lige RSK, a predratni fudbaler BSK Bijelog Brda Ilija Brkić vratio se u rodno mjesto da tada igra sa svojim prijateljima.

"Kada je počeo rat svaki rejon koji smo oslobodili napravio je svoju ligu, koja nema veze sa hrvatskom državom i hrvatskim ekipama. Mnogi igrači koji su igrali po mnogo jačim ekipama po Hrvatskoj vratili su se da igraju u svoja mjesta. Išlo se kod svojih. Svaka regija je imala svoju ligu i onda je prvak te lige išao na završni turnir. Pošto smo mi iz Zapadne Slavonije, nas samo Sava dijeli i priklonjeni smo Bosancima. Kozara nam je preko puta. Okučani su zato na početku igrali u bosanskoj ligi, a poslije smo igrali sa ekipama odavdje". prisjeća se za MONDO Ilija Brkić.

Jedan brat ubijao Srbe, drugi igrao sa njima

Nisu samo Okučani bili "priklonjeni Bosancima".

"Uvijek je Petrova Gora gajila velike i dobre odnose sa Krajišnikom iz Velike Kladuše. Kroz istoriju su ovdje uvijek igrali momci iz Kladuše, muslimani po nacionalnosti. Čak smo u ratu imali igrače iz Kladuše, muslimane koji su igrali za Petrovu Goru. Jako puno igrača iz Karlovca završavalo je karijeru u Petrovoj Gori. Veliki je značaj NK Petrova Gora imala u razvoju fudbala u ovom regionu", kaže nam Branko Eremić.

Ratno vrijeme bilo je i vrijeme velikih zločina, poput masakra na Koranskom mostu. Bio je 21. septembar 1991. godine kada je zarobljeno 25, a potom ubijeno 13 razoružanih rezervista JNA u blizini Karlovca. Zločin je predvodio Mihajlo Hrastov, ratni zločinac čiji je rođak igrao sa Srbima u ligi Republike Srpske Krajine.

"Vojnić i Petrova Gora su po tradiciji uvijek bio klub otvoren za sve. Nikada se nije gledalo po nacionalnosti, nego samo pravi sportski duh. Tako je bilo i u ratu. Da vam ja kažem da smo znali za pokolj na Koranskom mostu. To je najveća tragedija, pokolj koji je izvršio taj kriminalac Hrastov. A njegov brat od strica je u ratu čitavo vrijeme igrao za Petrovu Goru. On je živio ovdje, Hrvat, čovjek je bio normalan i nikada mu niko ništa nije prigovorio. On je igrao za Petrovu Goru iz Vojnića u ratu, a u početku rata njegov brat od strica je pobio 13 ljudi u mostu na Korani. Mi smo bili sportski opredijeljeni i nismo pravili razlike", kaže Branko Eremić.

"Svi u uniformama, oružje na leđima, a pune tribine"

Vidi opis "Kada čuju za ligu Republike Srpske Krajine, ništa im nije jasno": Srbi prkosili Oluji fudbalom usred rata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 13 / 13

U prvom neslužbenom takmičenju 11 klubova iz sjeverne Dalmacije odigralo je prvenstvo 1992. godine i Bukovica Kistanje je osvojila trofej. Naredne sezone 59 klubova iz pet regiona odigralo je kompletnu sezonu i šampion je bila Banija, a onda je 1994. Šparta iz Belog Manastira uzela drugi trofej. Bukovica iz Kistanja je osvojila kup u sezoni 1993/94 u kome je učestvovalo više od 100 klubova, a posljednja sezona nije završena zbog - Bljeska i Oluje.

Ali, zašto se taj fudbal uopšte igrao?

"Publika dolazi, publike koliko hoćeš. Svi u uniformama, oružje na leđima, a pune tribine. Nemaš ništa drugo u ratu osim sporta. U Okučanima su za vrijeme rata bili turniri u malom fudbalu kakvih sada nema u Srbiji. Svako veče dođe 5.000 ljudi da gleda turnir u malom fudbalu, a 10 kilometara dalje ginu ljudi. Da nije bilo fudbala, mi ne bi znali šta ćemo. Mnogo nas je držao taj fudbal, to zajedništvo. I kad na drugoj strani čuju da ima jedan Psunj, da sva ta mjesta imaju fudbalske ekipe čudili su se tome. Rat traje, oni igraju fudbal. Do zadnjeg dana Oluje", kaže nam Ilija Brkić.

Fudbalski klub Banija Glina

Izvor: Privatna arhiva

U ratu Srbi, prije rata... "Mi Slavonci kada dođemo u Dalmaciju oni nas dočekaju, drže nas kao malo vode na dlanu zato što smo mi braća. A prije rata u Hrvatskoj, ma kakvi! Nismo voljeli Ličane i Dalmatince. Ali kad je rat svi se držimo i volimo se", ispričao nam je Brkić.

Sastali smo se u Beogradu sa tadašnjim igračima Banije iz Gline, a jedan od njih nam je uporedio njihov tadašnji fudbal sa nekim sadašnjim dešavanjima.

"Ratuje se sada i u Izraelu i Ukrajini, pa ti klubovi igraju fudbal. Živjelo se i tad, od danas do sutra, ali se živjelo. Čovjek je živo biće, pa u nekom periodu ogugla na neke stvari", kaže Dejan Suzić, a njegov saigrač iz Banije dodaje:

"U to vrijeme je suština bila da igramo za te ljude koji su tamo. Igraš fudbal i okupi se 1.000 ljudi na utakmici u gradiću od 8.000 ljudi. Iza one zgrade se vodi rat, a ti ovdje igraš, navijaš. Koliko su ljudi u tom trenutku bili željni nečeg lijepog."

Sedam dana u rovu, pa na teren. Navikneš se i boli te briga

Vidi opis "Kada čuju za ligu Republike Srpske Krajine, ništa im nije jasno": Srbi prkosili Oluji fudbalom usred rata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

"Završimo danas fudbal, sutra su granate i pucanje", kaže za MONDO Ostoja Jović takođe igrač Banije, prvog prvaka RSK. Ilija Brkić osim što je igrao fudbal, redovno je bio i u - rovu:

"Sedam dana si u rovu, pa odigraš utakmicu, pa si opet u rovu. Navikneš se i boli te briga, možeš da živiš život 100 godina tako. Neko pogine, sahraniš ga. Pogine momak od 20 godina, sahraniš ga. Dijete od tri godine pogine, idemo kopamo grob i opet idemo iz početka sve. Kad je rat, tako je."

Da li mu je nekada poginuo saigrač? Nažalost odgovor je očekivan..."Kako ne, jeb***, kako ne... Ovaj posljednji napad kad je bio, poginulo ih je pet-šest. Sve mladi su ginuli", kaže za MONDO Ilija Brkić.

Fudbaler Banije koji je osvojio prvo prvenstvo RSK Milić Malić je poginuo u toku rata, a tih godina smrt je bila uobičajena stvar.

"U početku je to bilo dramatično kad čuješ za nekoga da je poginuo, a znao si ga kao komšiju, rođaka... Te smrti prvih dana su bile jako tragične. Ne možeš doći sebi. Pošto su smrti svakodnevne, nakon određenog perioda rata dolaziš u situaciju da samo pitaš: 'Ko je sljedeći, ko je danas poginuo?' To je nevjerovatan osjećaj, objašnjiv samo onome ko je živio u tom ratu. Ipak, emocije su čudo. Možda smo se mi u nekom trenutku što se tiče toga restartovali. Živiš normalan život, koliko mi koji smo prošli kroz to možemo da budemo normalni. I dan-danas kad ti neko koga znaš umre, pogađa te to. Rat je specifičan. Umiranje u ratu, te smrti kada su svakodnevne to je specifičan osjećaj koji ne može da se ponovi", objašnjava nam Ostoja Jović.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Svi sagovornici sa kojima je MONDO razgovarao tog dana na Novom Beogradu mogli su vrlo lako da ne budu tu. Sam ih je Bog pogledao na Veliku Gospojinu.

"To je bilo 1994. godine. Na klupi za rezervne igrače bile su postavljene mine, dole u šesnaestercu je čak bila odskočna mina. Slučajno se otkrilo, to je bio 28. avgust i trebalo je da imamo trening. Otkazali smo ga zbog Velike Gospojine. Neki klinci su otišli dole da se igraju i srećom jedan mali je primetio nešto sumnjivo i onda je stručni tim došao i uklonio mine", govori nam o tome Đuro Mraković.

Moliš Boga da te promaši granata

Vidi opis "Kada čuju za ligu Republike Srpske Krajine, ništa im nije jasno": Srbi prkosili Oluji fudbalom usred rata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Ko zna malo geografije iz tog ratnog doba u Hrvatskoj, zna da su Srbi bili nastanjeni u "džepovima" udaljenim jedni od drugih. Pa kao se putovalo, makar na te završene turnire, da li je moralo da se prolazi i kroz hrvatsku teritoriju?

"U to vrijeme nije. Kada smo išli u Baranju na prvenstvo išli smo koridorom. Ulazilo se u Srbiju kod Kuzmina. Išli smo u Srbiju na pripreme, pa smo produžili dalje. Ali recimo Glina i Petrinja su udaljene 20 kilometara, a mi smo na utakmicu išli kroz srpska sela, makar 35 kilometara", kažu nam momci iz FK Banija i prisjećaju se jedne ratne tragedije:

"Zbog sigurnosti se putovalo se tim koridorom, sjedneš u autobus lijepo i voziš se. Dođeš do Obudovca, ako bacaju mine moliš boga da te ne pogode. Imali smo jednog vašeg kolegu, Tepšića, koji je poginuo na tom koridoru. Trebalo je da nosi materijale za Srbiju. Imao je mogućnost da ide helikopterom, ali nije sve stigao sve da završi. Taj helikopter kod Obudovca srušen i da je otišao, srušii bi ga. Međutim on ode sutradan kolima i padne granata i ubije ga. Što kaže naš narod, nema smrti bez sudnjega dana."

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Psunj iz Okučana je imao i tu nesreću da je usred rata - zalutao.

"Nemoguće iz ove perspektive. Idemo kombijem, nekada je to trajalo dan i noć. Nekada kada smo išli po mjestima na liniji fronta mogli su sve da nas pobiju i zarobe. Kad smo išli u Baniju jednom smo zalutali, skroz. Odeš tamo igraš fudbal, još izgubiš, dobro te izudaraju Dalmatinci... "

Kako smo se radovali peharu i kranjskim kobasicama

Vidi opis "Kada čuju za ligu Republike Srpske Krajine, ništa im nije jasno": Srbi prkosili Oluji fudbalom usred rata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Kada bi me neko pitao da analiziram šta sam radio u životu sigurno je među nekih pet-šest životnih utisaka osvajanje tog prvenstva. A u sportskom smislu utisak broj jedan. Imao sam priliku da igram i protiv Crvene zvezde, Piksijeve i Robijeve, svašta sam igrao, ali ovo je apsolutno prvi utisak", priča nam Dejan Suzić o tituli prvog prvaka RSK te 1993. godine. Osvojio je taj trofej doslovno na jednoj nozi.

"Imao sam situaciju da sam na toj posljednjoj utakmici protiv prvaka Zapadne Slavonije Begovače nakon 20 minuta izvrnuo nogu Iste sekunde mi je otekla i tada sam bukvalno naredio doktoru da mi izvuče sukrvicu iz noge i da mi da blokadu. Onda sam na poluvremenu primio još jednu blokadu i odmah su mi poslije utakmice stavili longetu. A igrao sam do kraja, malo na bezobrazluk, iskustvo. Koliko je to meni značilo, više nego bilo koja druga utakmica."

Škola je morala da radi "Škola je u ratu radila normalno, jedino kada je opšta mobilizacija 10-15 dana nema škole. Čim se malo popravi stanje na ratištu normalizuje se i djeca idu u školu. Granate lete, padaju, a djeca se igraju rata i onda poslije idu u podrum, u sklonište. Čim to prođe, poslije pet minuta opet istrče na ulicu", kaže nam dugogodišnji fudbaler Banije i profesor fizičkog Dragan Opačić.

Samo nekoliko godina ranije bio je drugoligaški fudbaler u Jugoslaviji, a sada je bio srećniji nego ikada kada pobijedi fudbalski meč.

"Dve godine prije toga igrao utakmicu u Zagrebu gdje je u Kranjčevićevoj svako imao svako svoju tuš kabinu. A ovdje dođemo jer volimo, a nema struje, nego je tu Smederevac. Pocinkovani lonac od 20 litara, na njemu je vruća voda. I ništa ti nije teško. Ništa ti ne smeta. Male stvari te čine srećnim. Veseliš se kad imaš struje, kad imaš tople vode...", kaže nam, dok Đuro Mraković uz osmijeh dodaje: "Kako smo se radovali kranjskim kobasicama je*** ti..."

Njihov saigrač iz šampionske generacije Đuro Bogdanović istiće da je najbitnije, kao i uvijek, bilo takozvano "treće poluvrijeme".

"Suština je bila ista kao i prije rata, da se ostane kada se završi i da se ne ide kući. Pogotovo je u ratu to 'treće poluvrijeme' dolazilo do izražaja jer je i finansijska situacija bila mnogo teška. Neki koji smo igrali bi popili u klubu tri piva jer smo u kafiću imali samo za jedno. Svašta je bilo, ali smo se radovali. Kako se proslavlja titula? Pa mi smo se radovali svaki put kad idemo kući sa ratišta jer smo živi. Ovdje smo se radovali jer smo pobijedili. Radovao sam se dolasku kući jer sam živ, to je moja pobjeda bila."

Mi spremali proslavu, a oni Oluju

Izvor: YouTube/ RTS Oko - Zvanični kanal/printscreen

U Vojniću su početkom avgusta u toku bile pripreme za veliku proslavu. "Oluju" niko nije naslućivao.

"Već 1995. godine u proljeće počeli smo pripreme za proslavu 50 godina kluba. Htjeli smo da uređujemo teren, prostor, svlačionice, ogradu... Krenule su značajne aktivnosti, ali one nisu dugo trajale, jer smo već u avgustu napustili svoje mjesto, a to ni najmanje nismo očekivali. Ja se sjećam naših dogovora, ambicija, šta smo sve mislili, spremali i na koji način. Tražili smo sponzore, bilo je puno entuzijazma. Ubrzo se to promijenilo, jer je već u junu krenula mobilizacija i vidjelo se da nešto nije u redu", priča nam Branko Eremić iz Vojnića.

Dok se spremala Oluja, Okučani su već bili prazni.

"Bljesak je bio 1. maja, a mi tog dana imamo turnire. Organizovali smo se, spremali, niko nije mislio o tome. A ujutru - zlo. Tako je bilo i za Oluju", kažu nam tadašnji igrači FK Psunj dok se živo sjećaju svih trenutaka, kao da je bilo juče:

"Prvog maja igrali smo protiv Donjeg Lapca, bilo je 4:0, a onda je trebalo da idemo u Petrinju i tu je stalo. Tu je fudbal prekinut 'Bljeskom'. Kako smo pali, više ni Krajina nije igrala ligu. Kada su pali Pakrac i Okučani,više nije bilo ni lige ni fudbala."

I u Glini je bilo upozorenja, ali ih tada Srbi u tim krajevima nisu shvatili do kraja.

"Kad analiziramo neke situacije, sve nas je navodilo da će se nešto desiti, ali kada si unutra to ne primijetiš. Ja sam se zadesio u junu u Beogradu i otišao na neku utakmicu Zvezde. Tu sam sreo momke iz Begovače koji su pobjegli od Bljeska. Rekli su mi da bježimo, da ne čekamo. Ali nismo vjerovali da će da nam se desi šta nam se desilo za manje od tri mjeseca", kaže nam Dejan Suzić iz FK Banije.

Srbi i dalje igraju fudbal na svojim ognjištima

Branko Eremić nije želio da ostavi svoj Vojnić i među prvima se vratio u njega. Odmah je znao da čim prije mora da obnovi NK Petrovu Goru, jer dok je nje - Srbi u tom kraju okupljaće se oko svog kluba. Čim se skupilo dovoljno povratnika, klub je nastavio da živi.

"Prošao sam kroz puno faza i jedan sam od prvih koji se vratio, 1997. godine. Tada nije bilo nikakvih mogućnosti, nije bilo ljudi. Prva ideja o klubu se javila kada smo 2001. godine dobili vlast. Socijaldemokratska partija je pobijedila na izborima i postao sam predsjednik opštine. Tada je počela da se javlja inicijativa i okupljanje sportskih ljudi, da pokušamo da pokrenemo klub. Mislim da smo 2006. godine odigrali prve prvenstvene utakmice. Prije toga smo igrali prijateljske utakmice u Gomirju, Krnjaku, u srpskim sredinama, u ove druge nismo smjeli ni da idemo".

"Uvijek sam bio stanovišta da klub nikada nije prestao da postoji. Mi smo se u Srbiji smatrali da smo klub u progonstvu, čak smo odigrali dvije utakmice, da bismo okupili naše mlade ljude. Ne priznajem ni sada kada kažu da je Petrova Gora osnovana 2005. godine. Ona je osnovana '46 godine, ovo su samo bile nesretne okolnosti u njenom djelovanju i postojanju. Mi smatramo da je klub u kontinuitetu postojao i sljedeće godine bi trebalo da proslavimo 80 godina postojanja kluba", ispričao nam je Branko Eremić.

"Dok ima reprezentacije, ima i Srba" "Nama je važno da imamo kontakt sa Crvenom zvezdom. Cijenimo i poštujemo državu u kojoj živimo, ali jednostavno to se mora znati. Neće Đorđe navijati za Hajduk iz Splita, ni Osijek, ni Dinamo, nego za Zvezdu i Partizan. To je bit i reprezentacije, da znaju da postojimo, da se održavaju takmičenja, da budemo na mapi. Da se zna da u Istočnoj Slavoniji postoji veliki broj Srba. To je cilj ovog postojanja, naših institucija i naše fudbalske reprezentacije. Dok god ima reprezentacije, ima i Srba", rekao je Nikica Gagulić za MONDO.

Sada fudbal u srpskoj zajednici u Hrvatskoj živi i kroz reprezentaciju Srba u Hrvatskoj, o kojoj smo već pisali. Njen selektor je Nikola Gagulić

"3. januara 2019. godine sam postavljen za selektora i tu sam još uvijek. Već šest godina guramo tu priču. Okupljamo sve naše igrače, od Vukovara sve do Zagreba i Karlovca, pa do Rijeke. Imali smo čak i dvojicu igrača iz Dubrovnika. To je kompletna Hrvatska i to su sve igrači od druge lige prema dole. Uslov za igranje u manjinskoj reprezentaciji je da nemaš profesionalni ugovor", rekao je on i ukazao na činjenicu da problema i dalje ima.

"Neki ipak zbog kluba u kome igraju, sredine kojoj pripadaju, nisu smjeli da se odazovu našem pozivu jer im se stavlja konotacija da srbuju. Klub iz Bobote se i dalje zove Borac, Sinđelić iz Trpinje se zove i dalje Sinđelić, kako se zvao i prije rata. Ništa se to nije mijenjalo, svi su nazivi ostali isti. Čim kažeš 'Sinđelić iz Trpinje', oni kažu da srbuješ, a taj Sinđelić postoji već 100 godina", objašnjava nam on.

Igrali smo fudbal iz ljubavi, a u ratu je ljubav bila još veća

Izvor: Privatna arhiva

Na 30. godišnjicu "Oluje", mnogo je toga što bi se kazalo. Riječi i emocije sami naviru od sebe.

"Teško, teško, mnogo toga može da se kaže. Da pričamo sedam dana ne bi sve ispričali. Nepravda sigurno", kaže nam na ovaj dan Đuro Mraković o svojim osjećanjima povodom 30 godina od Oluje.

30 godina od kraja rata i pet godina otkako su mu razorni zemljotresi do temelja razrušili sve što je imao u Hrvatskoj, Đuro Bogdanović kaže da ga je od svega na kraju sačuvao - baš taj fudbal.

"Sport u ratu i u miru nikako ne može da bude isti, emocija prema te dvije stvari nikako ne može da bude ista. Nisu oni koji ga čine takvim isti za vrijeme i prije i poslije rata isti. Sport tada je bio prije svega fizički, a iako tada nisam tako razmišljao, bio je i duhovni i mentalni ventil. Sačuvao me je".

Prosvjetni radnik, fudbaler, višebojac i Banijac, sve je to Dragan Opačić. Fudbal mu je našao posao kada je izbjegao u Srbiju, a kada smo se rastajali rekao je da - odlazi na termin. Fudbal u ratno vrijeme, fudbal u mirno vrijeme. Fudbal bez kojeg ne možemo, kojim zaboravljamo i fudbal koji nikad ne bi trebalo zaboraviti, jer je bio mnogo važniji od samog sebe. Baš takav je bio ovaj fudbal, krajiški.

"Igralo se i treniralo isključivo iz ljubavi. Niko kao omladinac nije pomišljao da će dobiti neke pare. Nekad je bilo malo para, pa ih onda uopšte nije bilo. Igralo se iz ljubavi, entuzijazma i to nas je držalo. Kada je došao rat, onda je za trenutak zaboravljeno sve. Igralo se sa voljom i još većim zadovoljstvom. To nam je bilo još veće uživanje", kaže nam Opačić.

Dok u Hrvatskoj pamte i veličaju svoju "veliku pobjedu" i "najsjajniju vojnu operaciju u svojoj povijesti", drugi pamtimo stradanje onih kojih više nema, protjerivanje 220.000 Srba i nestala ognjišta na kojima su živjeli vijekovima, sve do tog avgusta 1995.

Ovog 4. avgusta ujutru, kao i godinama i decenijama unazad, služiće se parastos u crkvi Svetog Marka u Beogradu na najteži srpski dan. Tim tužnim povodom u 11 časova ćemo zastati, a Banijci, Ličani, Dalmatinci, Slavonci, Kordunaši živo i nerado će se sjetiti svog izgona iz rodnog kraja, kao i najduže izbjegličke kolone, od Knina do Beograda, po ilindanskom suncu 1995. Sjetiće se i da su se držali zajedno u najteže doba i da su to činili i igrajući fudbal, kojim su pokušavali da održe život normalnim.

(MONDO, Nikola Lalović)