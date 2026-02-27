logo
Tužilaštvo traži pritvor za petoricu Banjalučana zbog napada u "Boriku"

Autor Haris Krhalić
0

Okružno javno tužilaštvo Banja Luka predložilo je pritvor za pet osoba osumnjičenih za napad na navijače Futsal kluba Bubamara iz Cazina.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka predložio je određivanje mjere pritvora za pet lica iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivično djelo „Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu“.

Pritvor je predložen za I.Ć. (1999), D.Z. (1996), S.J. (2002), L.J. (1994) i O.M. (2001).

Detalji napada

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni su 25. februara 2026. godine, oko 19.35 časova, tokom futsal utakmice između FK „Borac“ i MNK „Bubamara“ iz Cazina u SD „Borik“, izazvali težak incident. Oni su neovlašteno ušli u dio gledališta namijenjen gostujućim navijačima gdje su nasilno iščupali stolice, a potom upotrebom fizičke snage, teleskopskih palica i stolica napali navijače cazinskog kluba, nanijevši im tjelesne povrede.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju na to da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. O ovom prijedlogu konačnu odluku donijeće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

