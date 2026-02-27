logo
Tragedija u Milanu: Tramvaj pun putnika izletio iz šina i udario u zgradu - dvoje mrtvih i desetine povrijeđenih

Tragedija u Milanu: Tramvaj pun putnika izletio iz šina i udario u zgradu - dvoje mrtvih i desetine povrijeđenih

Autor Haris Krhalić
0

Najmanje dvije osobe su poginule, a više od 40 je povrijeđeno u stravičnoj nesreći u centru Milana.

Tramvajska nesreća Milano Izvor: Stefano Porta/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 16:00 sati dogodila u centru Milana, dvije osobe su poginule, dok je najmanje 40 povrijeđeno nakon što je tramvaj na liniji 9 iskočio iz šina i silovito udario u stambenu zgradu.

Tramvaj najnovije generacije kretao se ulicom Viale Vittorio Veneto iz pravca Piazza della Repubblica prema Piazza Oberdan. Prema pisanju milanskog Corrierea, do incidenta je došlo na raskrsnici sa ulicom Via Lazzaretto. Na tom mjestu skretnica omogućava skretanje ulijevo, ali je vozilo, koje je trebalo nastaviti pravo, pod nerazjašnjenim okolnostima skrenulo, iskočilo iz šina i udarilo u zgradu na uglu, srušivši usput semafor i razbivši izlog restorana.

Žrtve i povrijeđeni

U trenutku nesreće tramvaj je bio pun putnika koji su od siline udara popadali na pod. Prva potvrđena žrtva je 60-godišnji muškarac, dok je naknadno potvrđena smrt još jedne osobe – muškarca bez stalnog mjesta boravka. Jedna od žrtava pronađena je ispod samog tramvaja, zbog čega se pretpostavlja da je riječ o prolazniku koji se u trenutku nesreće našao na ulici.

Vatrogasne ekipe, policija i brojni timovi hitne pomoći i dalje su na terenu. Više od 40 osoba zadobilo je povrede različitog stepena.

Glavni tužilac Milana, Marcello Viola, koji je sa dežurnom tužiteljicom Elisom Calanducci obišao mjesto nesreće, izjavio je da je udar bio "razoran". Istraga će biti otvorena u pravcu ubistva iz nehata i nanošenja teških tjelesnih povreda.

"Jedina sigurnost u ovom trenutku je da je tramvaj išao prebrzo, a zašto – to još ne možemo objasniti", navela je tužiteljica Calanducci. 

Tužiteljica je dodala da je tramvaj nakon iskliznuća prvo udario u drvo, što mu je donekle smanjilo brzinu prije udara u samu zgradu, čime je možda izbjegnuta još veća tragedija.

Na mjestu događaja pojavio se i gradonačelnik Milana, Giuseppe Sala, koji je izrazio saučešće porodicama stradalih. Tehnički vještaci će tokom cijele noći vršiti uviđaj kako bi se precizno utvrdio uzrok iskliznuća.

