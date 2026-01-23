Milano pretekao Njujork i London: Svaki 12. stanovnik italijanske metropole je milioner

Milano je grad sa najvećom koncentracijom milionera na svijetu – na svakih 12 stanovnika dolazi po jedan. Tako je italijanska metropola nadmašila Njujork i London, ali istovremeno produbila socijalne razlike i krizu dostupnog stanovanja.

Izvor: George Wirt/Shutterstock

Milano važi za ekonomsko srce Italije, ali jedan podatak iznenađuje čak i one koji su toga svjesni - na svakih 12 stanovnika ovog grada dolazi po jedan milioner, računajući i novorođenu djecu.

Nijedna druga velika svetska metropola nema takav odnos.

Poređenja radi, u Njujorku na jednog milionera dolaze 22 stanovnika, dok je u Londonu taj odnos znatno nepovoljniji - čak 41 prema jedan.

Pariz je bliži Milanu sa odnosom 1:14, dok je u Rimu situacija daleko skromnija, jer jedan milioner dolazi na 54 stanovnika.

Prema analizi konsultantske kuće Henley & Partners, specijalizovane za savjetovanje bogatih pojedinaca i vlada koje nude programe boravka i državljanstva kroz investicije, Milano danas ima najveću koncentraciju ljudi sa likvidnom imovinom većom od milion evra (bez uračunatih nekretnina).

U apsolutnim brojkama, kako navodi Il Sole 24 Ore, u Milanu živi oko 115.000 milionera, čime se grad nalazi na samom vrhu svjetske liste.

Još je upečatljivija koncentracija ekstremno bogatih. U gradu žive 182 osobe sa imovinom većom od 100 miliona evra, što znači jedan takav pojedinac na svakih 7.962 stanovnika - odnos sličan onom u Los Anđelesu i Parizu, ali povoljniji nego u Njujorku ili Londonu. Kada je reč o milijarderima, Milano ih ima 17, od ukupno 79 u cijeloj Italiji.

Kao glavni razlozi ovakve koncentracije bogatstva navode se ključna uloga Milana u finansijama, modi i dizajnu, visok kvalitet života i razvijena infrastruktura. Ipak, presudan faktor je - poreska politika.

Naime, Italija je 2017. godine uvela poseban poreski režim za imućne strance. Oni koji prebace prebivalište u Italiju mogu plaćati fiksni, paušalni porez na prihode ostvarene u inostranstvu, koji danas iznosi 300.000 evra godišnje, bez obzira na realnu visinu tih prihoda.

Prema podacima Državne revizorske institucije, od 2018. do 2023. godine ovaj režim iskoristilo je 3.983 stranih poreskih obveznika. U praksi to znači da dividende, kapitalni dobici i prihodi od ulaganja van Italije ne podležu standardnom oporezivanju, niti postoji obaveza investiranja tog novca u lokalnu privredu.

Raj za prenos bogatstva

Dodatni razlog zbog kog Italija, a posebno Milano, privlači najbogatije jeste vrlo povoljno oporezivanje nasljedstva. Prenos imovine na supružnike, djecu i unuke oporezuje se po stopi od svega 4 odsto, dok je prosjek u zemljama OECD-a oko 15 procenata. Zbog toga se Milano sve češće opisuje kao idealno mjesto za međugeneracijski prenos velikog bogatstva.

Međutim, ovaj ekonomski uspjeh ima i drugu stranu.

Velike razlike i problem stanovanja

Milano danas bilježi najveće razlike u prihodima između centralnih i perifernih dijelova grada u Italiji. Svaki treći zaposleni zarađuje nedovoljno da pokrije osnovne troškove života, prije svega stanovanje.

Dolazak superbogatih snažno je uticao na tržište nekretnina, povećavši potražnju za luksuznim i ultra-luksuznim stanovima. Efekti se ne osjećaju samo u najelitnijim četvrtima - rast cijena zahvatio je i poluperiferne i periferne zone grada.

Prema procjenama vodećih agencija za nekretnine, cijene su porasle za više od 40 odsto u odnosu na period prije pandemije.

Danas prosječna cijena kvadrata prelazi 6.000 evra, dok u istorijskom centru dostiže i preko 11.000 evra.

U luksuznim zonama poput Quadrilatera mode i Brere, cene idu i do 27.000 evra po kvadratnom metru.

Istovremeno, oko 60.000 ljudi u Milanu i okolini nalazi se na listama čekanja za socijalne stanove.

To je paradoks savremenog Milana - grada koji uspješno privlači kapital i najbogatije ljude svijeta, ali se sve teže nosi sa problemom dostupnog stanovanja i socijalne sigurnosti za veliki dio svojih građana.

(EUpravo zato/rts.rs)