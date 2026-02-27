Zemlje Grupe sedam (G7) dale su Ukrajini ove godine 3,8 milijardi dolara kredita koristeći prihode generisane zamrznutom ruskom državnom imovinom, čime je ukupan iznos kredita datih Kijevu od 2024. godine dostigao gotovo 43 milijarde dolara.

Izvor: Shutterstock

Prema proračunima RIA Novosti, na osnovu podataka ukrajinskog Ministarstva finansija i nacionalnih agencija, članice G7 su 2024. godine odobrile Ukrajini kredit od 50 milijardi dolara, finansiran prihodima od zamrznute ruske imovine.

Članice G7 su do kraja ovog mjeseca Ukrajini dodijelile 42,7 milijardi dolara u okviru te šeme.

Prvu milijardu su SAD prebacile Ukrajini krajem 2024. godine. Od tada, Vašington nije obezbijedio bilo kakvo novo finansiranje Kijevu od prihoda od ruske imovine.

Ostale članice G7 dale su Ukrajini 37,9 milijardi dolara u prošloj i 3,8 milijardi dolara u ovoj godini.

Ukupno, Evropska unija je doprinijela Ukrajini sa 32 milijarde dolara finansiranja kao dio kredita obezbijeđenog ruskom imovinom. Kanada je doprinijela sa 3,6 milijardi dolara, dok su Japan i Velika Britanija dali približno tri milijarde dolara.