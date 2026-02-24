logo
Dugi hodnici, kancelarije i ikona: Volodimir Zelenski pokazao unutrašnjost bunkera u Kijevu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Volodimir Zelenski je snimio video poruku povodom četvrte godišnjice početka rata u Ukrajini i pokazao svoj bunker s početka rata.

Volodimir Zelenski pokazao unutrašnjost bunkera u Kijevu Izvor: Youtube/Office of the President of Ukraine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je video povodom četvrte godišnjice početka rata u Ukrajini. Zelenski je prikazao  unutrašnjost bunkera u Ulici Bankova u Kijevu, odakle je u prvim danima rata zvao svjetske lidere i tražio pomoć.

"Danas se navršavaju tačno četiri godine otkako je Putin pokrenuo svoj trodnevni pohod na Kijev. To samo po sebi mnogo govori o našem otporu, o tome kako se Ukrajina sve ovo vrijeme borila. Iza tih riječi stoje milioni naših ljudi. Iza tih riječi stoje ogromna hrabrost, nevjerovatno težak rad, izdržljivost i dug put kojim Ukrajina ide od 24. februara", rekao je Zelenski.

Zelenski je u videu pokazao duge hodnike i kancelarije bunkera u kojem su on i stotine saradnika svakodnevno održavali vojne brifinge, obavljali telefonske razgovore i tražili rješenja.

"Naš narod nije podigao bijelu zastavu, branio je plavo-žutu. A okupatori, koji su mislili da će ih ovdje dočekati mase s cvijećem, umjesto toga vidjeli su redove ispred regrutnih centara. Naš narod izabrao je otpor", naveo je Zelenski i dodao:

U galeriji pogledajte fotografije bunkera:

"Naši ratnici ostali su čvrsti, a civili su branili gradove i sela, ulice i dvorišta. Obični ljudi su bukvalno činili žive zidove, zaustavljali kolone vojnih vozila i zajedno pokazali zalutaloj Rusiji jedini ispravan put."

Podsjetio na prve dane rata

Podsjetio je i na prve žrtve rata u Buči, Irpinju, Borodjanki, Mariupolju i drugim gradovima, na masovne grobnice, kao i na napade na stambene zgrade i porodilišta.

"Muškarci se ne bore ovako. Ljudi ne postupaju ovako. Ukrajinci to neće zaboraviti. Neka ove snimke vide svi koji nemaju grižu savijesti, svi koji i dalje pružaju ruku ruskom zlu i još kupuju Putinovu naftu", poručio je predsjednik.

Poruka Volodimira Zelenskog povodom četiri godine od početka rata u Ukrajini
Izvor: Youtube/Office of the President of Ukraine

Zelenski je istakao da je Ukrajina prešla dug put – od oslanjanja na donirane pancirne prsluke do naprednih sistema poput Patriota, Iris-T-a, NASAMS-a i borbenih aviona F-16, kao i sopstvenog dalekometnog naoružanja.

Odao je počast i poginulim ukrajinskim braniocima.

"Dragi ljudi, snaga koja nas je sve ove godine održala – to ste vi. Naš narod. Naš otpor ste vi. Ukrajinski muškarci. Ukrajinske žene. Svi koji ne odustaju. Naše oči su možda umorne, ali leđa nam nisu slomljena. Želim da zahvalim svakome ko nosi nezavisnost na svojim ramenima. Svakom ratniku na vašoj snazi. Vašim roditeljima, vašoj djeci, vašim suprugama i supruzima na njihovoj izdržljivosti", istakao je i dodao:

"Zahvaljujem svima čiji rad Ukrajinu čini jačom. Onima koji vraćaju svjetlo i toplotu u naše domove. Onima koji liječe. Onima koji volontiraju. Onima koji podučavaju. Onima koji uče, na univerzitetima ili u školama, i koji uče ono najvažnije – biti čovjek, biti Ukrajinac. Ponosan sam na vas. Vjerujem u svakog od vas. U sve vas kojima, bez ikakvog pretjerivanja, imam čast da kažem: Veliki narode velike Ukrajine."

Dodao je da se Ukrajina suočava sa "najtežom zimom u istoriji", ali i da je "manje od nedjelju dana do proljeća".

"Putin nije ostvario svoje ciljeve. Nije slomio Ukrajince. Nije dobio ovaj rat. Sačuvali smo Ukrajinu i učinićemo sve da obezbjedimo mir i pravdu", zaključio je Zelenski.

