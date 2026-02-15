Zelenski primio nagradu, pa izvrijeđao Orbana pred saveznicima

Zelenski se zahvalio Orbanu, a onda ga je izvrijeđao na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je dobio nagradu "Evald fon Klajst" na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji za poseban doprinos međunarodnoj saradnji i rješavanju sukoba nakon čega je održao govor u kom se zahvalio mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, a potom ga izvrijeđao, prenosi ukrajinska "Pravda". Zelenski je bio vrlo ironičan u svom govoru, nije ni malo štedio Orbana koji je u petak 13. februara u Minhenu izjavio da Ukrajina ne bi trebalo da postane član Evropske unije.

"Viktor Orban nas sve u Evropi motiviše da postanemo bolji, da ne budemo kao on. Čak želim da se zahvalim Viktoru.

Svi znate na koga i mislim, on nas sve gura da postanemo bolji. Bolji u smislu da ne budemo kao on jer je neko ko je zaboravio šta znači riječ 'sramota' ", objasnio je Zelenski.

Kakvu nagradu je dobio Zelenski?

Zelenski je u subotu 14. februara primio nagradu "Evald fon Klajst" na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji. Evald fon Klajst je osnivač Minhenske bezbjednosne konferencije, ova nagrada se od 2009. godine dodjeljuje za doprinos međunarodnoj saradnji i rješavanju sukoba.

Pogledajte fotografije Volodimira Zelenskog na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji

