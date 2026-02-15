logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zelenski primio nagradu, pa izvrijeđao Orbana pred saveznicima

Zelenski primio nagradu, pa izvrijeđao Orbana pred saveznicima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Zelenski se zahvalio Orbanu, a onda ga je izvrijeđao na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

Zelenski primio nagradu, pa izvrijeđao Orbana Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je dobio nagradu "Evald fon Klajst" na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji za poseban doprinos međunarodnoj saradnji i rješavanju sukoba nakon čega je održao govor u kom se zahvalio mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, a potom ga izvrijeđao, prenosi ukrajinska "Pravda". Zelenski je bio vrlo ironičan u svom govoru, nije ni malo štedio Orbana koji je u petak 13. februara u Minhenu izjavio da Ukrajina ne bi trebalo da postane član Evropske unije.

"Viktor Orban nas sve u Evropi motiviše da postanemo bolji, da ne budemo kao on. Čak želim da se zahvalim Viktoru.

Svi znate na koga i mislim, on nas sve gura da postanemo bolji. Bolji u smislu da ne budemo kao on jer je neko ko je zaboravio šta znači riječ 'sramota' ", objasnio je Zelenski.

Kakvu nagradu je dobio Zelenski?

Zelenski je u subotu 14. februara primio nagradu "Evald fon Klajst" na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji. Evald fon Klajst je osnivač Minhenske bezbjednosne konferencije, ova nagrada se od 2009. godine dodjeljuje za doprinos međunarodnoj saradnji i rješavanju sukoba.

Pogledajte fotografije Volodimira Zelenskog na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Volodimir Zelenski Viktor Orban

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ