Zelenski najavio uvođenje novih sankcija: Odluka donesena zbog sve češćih ruskih napada

Izvor: HMP-Berlin/Shutterstock

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da se uvode sankcije protiv pojedinih stranih dobavljača i proizvođača komponenti za ruske dronove i projektile koji se koriste u ratu protiv Ukrajine.

"Proizvodnja ovog oružja bila bi nemoguća bez ključnih stranih komponenti koje Rusi i dalje nabavljaju zaobilazeći sankcije", objavio je Zelenski na mreži X.

"Uvodimo nove sankcije upravo protiv takvih kompanija, dobavljača komponenti, kao i proizvođača projektila i bespilotnih letjelica. Potpisao sam odgovarajuće odluke", dodao je.

Overnight into Saturday, Russia carried out another massive attack on Ukraine, deploying over 400 drones and nearly 40 missiles of various types. Producing this weaponry would be impossible without critical foreign components, which the Russians continue to obtain by… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)February 8, 2026

Prema dekretima koje je objavilo ukrajinsko predsjedništvo, sankcije su usmjerene na nekoliko kineskih kompanija, kao i na firme iz bivšeg Sovjetskog Saveza, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Paname.

Uprkos pregovorima o okončanju četvorogodišnjeg rata, Rusija je posljednjih mjeseci naglo povećala intenzitet i broj raketnih i dron napada na Ukrajinu, fokusirajući se na energetsku i logističku infrastrukturu.

Zelenski je naveo da je Rusija samo prošle sedmice lansirala više od 2.000 jurišnih dronova, 1.200 navođenih avionskih bombi i 116 projektila različitih vrsta na ukrajinske gradove i sela.

Napadi na elektrane i trafostanice ostavili su čitave regione bez struje i grijanja, dok su prekidi u snabdijevanju električnom energijom u Kijevu trajali i do 20 sati.

Zelenski je takođe rekao da su sankcije uvedene i protiv ruskog finansijskog sektora, kao i institucija koje podržavaju rusko tržište kriptovaluta i operacije rudarenja kriptovaluta.

