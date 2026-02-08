logo
Zelenski najavio uvođenje novih sankcija: Odluka donesena zbog sve češćih ruskih napada

Zelenski najavio uvođenje novih sankcija: Odluka donesena zbog sve češćih ruskih napada

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Zelenski je najavio nove sankcije stranim kompanijama koje Rusiji isporučuju komponente za dronove i projektile, kao i protiv ruskog finansijskog i kripto sektora.

Zelenski najavio nove sankcije zbog ruskih dronova Izvor: HMP-Berlin/Shutterstock

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da se uvode sankcije protiv pojedinih stranih dobavljača i proizvođača komponenti za ruske dronove i projektile koji se koriste u ratu protiv Ukrajine.

"Proizvodnja ovog oružja bila bi nemoguća bez ključnih stranih komponenti koje Rusi i dalje nabavljaju zaobilazeći sankcije", objavio je Zelenski na mreži X.

"Uvodimo nove sankcije upravo protiv takvih kompanija, dobavljača komponenti, kao i proizvođača projektila i bespilotnih letjelica. Potpisao sam odgovarajuće odluke", dodao je.

Prema dekretima koje je objavilo ukrajinsko predsjedništvo, sankcije su usmjerene na nekoliko kineskih kompanija, kao i na firme iz bivšeg Sovjetskog Saveza, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Paname.

Uprkos pregovorima o okončanju četvorogodišnjeg rata, Rusija je posljednjih mjeseci naglo povećala intenzitet i broj raketnih i dron napada na Ukrajinu, fokusirajući se na energetsku i logističku infrastrukturu.

Zelenski je naveo da je Rusija samo prošle sedmice lansirala više od 2.000 jurišnih dronova, 1.200 navođenih avionskih bombi i 116 projektila različitih vrsta na ukrajinske gradove i sela.

Napadi na elektrane i trafostanice ostavili su čitave regione bez struje i grijanja, dok su prekidi u snabdijevanju električnom energijom u Kijevu trajali i do 20 sati.

Zelenski je takođe rekao da su sankcije uvedene i protiv ruskog finansijskog sektora, kao i institucija koje podržavaju rusko tržište kriptovaluta i operacije rudarenja kriptovaluta.

